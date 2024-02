Los municipales confirmaron otro paro de 48 horas para la próxima semana

"Ante la falta de oferta, la Alianza Intersindical SEOM - STMR - ASOEM confirma la continuación del plan de lucha con un PARO DE 48 HORAS los días miércoles 14 y jueves 15 de febrero", fue la breve comunicación envió ayer a media mañana a los afiliados de la Municipalidad de Rafaela.

El secretario de Gobierno y Modernización del Municipio, Germán Bottero, confirmó anoche a este Diario que "el diálogo continúa abierto, pero en nuestro caso hemos solicitado al Ministerio de Trabajo de la Provincia que se dicte la conciliación obligatoria, al igual que lo hicieron otras comunas que dependen del SEOM".

La continuidad del plan de lucha ya había sido anticipada por LA OPINIÓN en su edición de este jueves tras las declaraciones del secretario general del SEOM, Darío Cocco. El dirigente explicó que en la reunión paritaria del martes celebrada en la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, los gremios pidieron un aumento salarial del 36% para el mes de febrero, en tanto que los representantes de los municipios y comunas ofrecieron un 14%.

Si bien a lo largo de todo el jueves hubo comunicaciones telefónicas para acercar posiciones y explorar la posibilidad de un acuerdo, no hubo avances concretos. Ayer todo siguió con charlas cruzadas pero la diferencia entre el reclamo gremial y la oferta de los municipios es tan amplia que hace imposible el acuerdo.

El intendente, Leonardo Viotti, se reunió junto a funcionarios de su gabinete y en especial con la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, para evaluar la situación financiera del Municipio, revisar los ingresos por cobro de tasas y derechos y las transferencias por coparticipación para determinar cuál es la mejor oferta que puede realizar. Pero como en la paritaria participan otros municipios y comunas, el ofrecimiento no depende exclusivamente del Municipio rafaelino sino que debe consensuarse en una mesa ampliada.

El diálogo continúa abierto y no se descarta que a lo largo de este sábado se anuncie un acuerdo que permita suspender las protestas de la semana que viene, aunque es menos probable. Lo más viable es que el Ministerio de Trabajo de la Provincia dicte la conciliación obligatoria, lo que dejaría el paro en el freezer. "La cartera laboral puede disponer la conciliación cualquier día, sábado, domingo o incluso los feriados, por eso no se puede desestimar esta posibilidad", admitieron fuentes del SEOM.

Así las cosas, al menos por ahora, la Alianza Intersindical ratificó la continuidad del plan de lucha para la semana próxima, lo que afectará sustancialmente la prestación de servicios por parte de la Municipalidad. Es que tras los feriados del lunes y martes por el Carnaval, habrá dos días de paro. Solo el viernes será una jornada laborable en el ámbito municipal.

La medida de fuerza del SEOM no solo comprende a los empleados y obreros municipales de Rafaela sino también a los trabajadores de casi 50 localidades de la región. Cabe recordar que el miércoles, y por el mismo motivo, el sector ya había realizado la primera medida de fuerza por 24 horas que tuvo un 100% de adhesión en la ciudad.

En este marco, hay trabajadores municipales que están a favor de la conciliación. "No queremos que la comunidad entienda que este paro es para ampliar el fin de semana largo, tenemos que luchar por la actualización de los salarios pero también defender nuestro trabajo yendo, precisamente, a trabajar", señaló un empleado del edificio municipal de esta ciudad.

Tal como publicó este Diario el jueves, la diferencia entre lo que ofrecen los municipios y lo que reclaman los gremios es amplia, de 22 puntos. Es difícil creer que pueda mejorarse el ofrecimiento salarial, más allá de que los sindicatos puedan ceder una parte.