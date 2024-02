La EPE solicitó una suba de sus tarifas del 83,5% en promedio, desde marzo

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) solicitó ayer, durante la audiencia pública que se desarrolló en forma virtual y en la que hubo una escasa participación de expositores, una actualización de su cuadro tarifario del 83,5% de promedio a partir de marzo próximo. "Tenemos que ajustar el valor agregado de distribución y eso se traduce en un 83,5% en la tarifa final que recibe el usuario; eso sería a partir del 1º de marzo del 2024, con un impacto del 99,2% en la pequeña demanda y del 63,5% en grandes demandas", explicó el gerente Ejecutivo de Gestión Técnica de la EPE, Marcelo Cassin, durante el amplio desarrollo de un trabajo técnico de 96 carillas.

En caso de que el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, a cargo de Gustavo Puccini, autorice el incremento pretendido por la distribuidora de energía de la Provincia, la tarifa para usuarios residenciales con un consumo promedio de 400 kilowatts podría rondar los $15.000 por mes.

La audiencia comenzó pasadas las 9 de la mañana con una breve introducción de la secretaria de Energía, Verónica Geese. "No recibimos la empresa en las condiciones que nos hubiera gustado. Pero acá estamos decididos a trabajar para dar un mejor servicio para los usuarios residenciales y los sectores productivos", dijo la funcionaria. Después Hugo Marcucci, presidente del Directorio de la EPE, fue el encargado de destacar la figura de la "audiencia pública" como "herramienta transparente para discutir todo lo que concierne a la política pública de energía eléctrica". "La audiencia pública es una forma de gobierno abierto, con la participación ciudadana de usuarios y otros actores interesados en el debate de estas políticas públicas", sintetizó el dirigente.

Entre los expositores de la audiencia estuvo el secretario de Política Energética del Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela, Pablo Tosetto. "Esperemos que la decisión de aumentar las tarifas que tome el Gobierno y la empresa sea la correcta para seguir mejorando la prestación y el servicio eléctrico ante la situación compleja que atraviesa el país", dijo. "Es de suma importancia que la EPE siempre permanezca en la órbita del Estado provincial", agregó en tiempos donde la ola privatizadora es una marca registrada del nuevo gobierno nacional.

Después fue el turno de Cassin, quien inicialmente actualizó la radiografía de la EPE, que cuenta con un área de cobertura del servicio de 133.696 kilómetros cuadrados donde hay 1.454.682 usuarios. En términos comparativos, Edenor tiene 693 usuarios por km2, Edesur 797 y la EPE 11, lo que refleja que tiene mayores costos para llevar el servicio a cada cliente.

La EPE cuenta con 2.249 kilómetros de líneas de alta tensión, 32.424 km de líneas de media tensión (10.236 km en áreas urbanas en 22.188 en zonas rurales), y 28.969 km de líneas de baja tensión en un territorio en el que tiene como clientas a 60 cooperativas que se hacen cargo de la distribución en sus jurisdicciones.

Por otro lado, el 86 por ciento de los clientes son residenciales, el 8,33% comerciales, 1,16% industriales y 0,22 grandes demandas. Pero el consumo por tipo de usuario muestra a los residenciales con el 35%, a las grandes demandas con el 22%, a los comerciales con el 8%, a los industriales con el 1,9%, a las cooperativas con el 11,7%, y al alumbrado público con el 4,1% entre otros. "El 86,8% de los usuarios son residenciales, representan el 35,3% de la demanda total de energía y el facturado a este segmento constituye el 29,3% del total de la EPE", resaltó el trabajo.

En cuanto al personal, la EPE cuenta con 4.068 agentes que cubren 15,6 kilómetros de línea (en base a un total de 63.702 kilómetros de líneas entre alta, media y baja tensión) cada uno en promedio. La EPEC de la provincia de Córdoba tiene 2.779 empleados para atender 27.763 kilómetros de líneas (10 km por agente).

Cassin indicó que en caso de implementarse el ajuste de tarifas tal como lo solicita la EPE, un usuario residencial de altos ingresos (N1), que dejó de recibir subsidios y tuvo un consumo bimestral típico de 400 kilowatts hora (kWh), pasará de pagar $24.549 en enero a $40.304 en marzo, lo que representa un alza mensual de $7.877, una cifra equivalente a lo que cuesta "un pollo", según comparó. Por bimestre, el alza ascenderá a $15.754 indicó.

En el caso de un usuario de ingresos bajos (N2), pasará de pagar $13.600 a $29.000 a partir de marzo. "Es un usuario que tiene aún un importante subsidio en el precio de compra de la energía", aclaró. Un usuario residencial de ingresos medios (N3), pasará de pagar $14.000 a abonar $29.847 por bimestre, siempre tomando como referencia el consumo típico de 400 kWh. Analizado de forma mensual, el alza será en este caso de $7.877. No obstante, explicó que en el caso de un jubilado, para un consumo típico de 240 kWh por bimestre, va a pasar de pagar $9.492 en enero a $14.077 desde marzo, lo cual representa, por mes, alrededor de $2.300.

Los beneficiarios de la tarifa social, con un consumo típico de 400 kWh por bimestre, pasarán de pagar $3.584 a $9.694. "Esto da una diferencia mensual de $3.055 entre lo que pagó en enero con respecto de lo que va a pagar en marzo", señaló el ejecutivo de la EPE.

Asimismo, en un comercio con un consumo promedio de 2.500 kWh por bimestre, que no recibe ningún tipo de subsidio, la tarifa pasará de $137.882 a $277.000. Por mes, implica un alza de $69.700.

Una industria, con un consumo promedio de 8.000 kWh por bimestre, la tarifa pasará de $438.000 a $817.000. "Son menos de 200.000 por mes", señaló el gerente Ejecutivo que buscó naturalizar los nuevos valores en el marco de una economía inflacionaria.

En tanto, en la audiencia pública hubo una propuesta para actualizar las tarifas de manera bimestral en base a un índice que "descuente de lo acumulado en cuanto a variación del Índice Salarial y de Índice de Precios Mayoristas, lo que efectivamente se había presupuestado".

Cassin señaló que en la pequeña demanda se encuentran los usuarios subsidiados, donde el peso relativo de la compra de energía es mucho menor, de modo que la actualización del valor agregado de distribución porcentual hace que ese valor parezca más caro. "Cuando vean los números en términos relativos, se evidenciará que el aumento para la pequeña demanda es sustancialmente menor", aclaró.



ESQUEMA DE AJUSTE BIMESTRAL

Al finalizar, Cassin anticipó que la propuesta de la EPE es actualizar la tarifa de forma bimestral. "No podemos trasladar todos nuestros costos al precio de venta porque tenemos que asegurar una tarifa razonable. Planteamos que actualicemos la tarifa con un índice que va a descontar de lo acumulado en cuanto a variación de índice salarial y de índice de precios mayoristas, lo que efectivamente ya habíamos presupuestado, ajustando la diferencia", sostuvo. "Si el ajuste previsto y que fue aprobado por la Legislatura en diciembre del 2023 pensaba en una inflación del 7%, pero es del 17%, ajustaremos la diferencia para mantener un flujo de fondos que permita cumplir nuestras obligaciones, que son el pago de contratistas que hacen estaciones transformadoras y renuevan tecnología", detalló.

Sobre la fórmula de actualización, el gerente Ejecutivo de la EPE precisó que tiene en cuenta el peso relativo del costo salarial y el costo de materiales en el rubro “Máquinas y aparatos eléctricos”, ambas cifras tomadas en base a lo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. "El ajuste va a ser aplicado a partir del 1 de marzo. Quiere decir que, en mayo, se tomarán los 31 días de marzo y los 30 de abril. Si mágicamente no hubiese diferencia con lo aprobado en el presupuesto, el ajuste va a ser 0, pero si hay diferencia, va a ser calculada y aplicada en el mes siguiente, a partir de los cuadros tarifarios vigentes desde el 1 de junio", planteó Cassin.