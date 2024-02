Newell's le ganó a Unión en Santa Fe con un hat-trick del "Colo" Ramírez

Newell's no detiene su marcha triunfal. El conjunto rosarino le ganó 3-1 a Unión de Santa Fe, en el estadio 15 de abril, por la fecha 4 de la Zona B de la Copa de la Liga y se mantiene en la cima con puntaje ideal. El uruguayo Juan Ramírez convirtió 3 goles y fue la gran figura del encuentro.

El conjunto de Mauricio Larriera volvió a dar una muestra de buen fútbol y superó claramente a un Tatengue que aún no pudo ganar como local.

La Lepra abrió el marcador a los 7' tras una gran conexión a un toque entre Ever Banega y el rafaelino Ángelo Martino, que el Colo Ramírez convirtió en el 1-0.

Como si los méritos propios no bastaran, Ramírez recibió la ayuda de Nicolás Campisi a los 41'. Al arquero se le escapó la pelota tras un remate del charrúa y terminó en el 2-0 para la visita.

El tercero, para llevarse la pelota a su casa, llegó luego de un centro desde la izquierda del ex Atlético de Rafaela, Martino, que Ramírez controló de pecho con absoluta tranquilidad y definió de derecha.

Mateo Del Blanco, quien había ingresado en lugar de Bruno Pittón, descontó para el equipo de Kily González y selló el 3-1 final en Santa Fe.



RACING GOLEÓ A SAN LORENZO.

Racing goleó 4-1 a San Lorenzo en el Cilindro de Avellaneda y se metió en zona de clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Adrián Martínez fue una Maravilla: facturó por triplicado y asistió a Mura en el último gol del equipo de Gustavo Costas.San Lorenzo descontó con Cristian Ferreira pero nunca estuvo a la altura del clásico y sigue sin ganar en la zona B.



TRIUNFO DEL PINCHA. Estudiantes venció 2-0 a Tigre en el Jorge Luis Hirschi y sigue de cerca a Newell's, el líder con puntaje ideal que tiene la zona B de la Copa de la Liga. El Pincha lo abrió con gol del uruguayo Mauro Méndez a los 25 minutos de juego y lo liquidó con un disparo desde afuera del área de Eros Mancuso.

El Matador, que aún no ganó en lo que va del certamen, terminó con diez hombres por la expulsión de Gian Nardelli.El Pincha acumula 10 puntos sobre 12 posibles y ya dio el primer paso con éxito en su defensa de la Copa Argentina.



PRIMERA VICTORIA PARA VÉLEZ.

Vélez Sarsfield ganó 3-1 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en la cuarta fecha de la Zona A, por la Copa de la Liga Profesional. Con este resultado, el Fortín se ubica en el puesto 11 de su grupo con cuatro puntos, mientras que el Lobo es sexto con seis unidades. Los goles de la victoria fueron anotados por Valentín Gómez, Claudio Aquino y Francisco Pizzini. Para el Lobo marcó Yonathan Cabral.