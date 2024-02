Cosquín Rock 24: Slash, Molotov, Divididos y Lali en la gran fiesta de la diversidad musical

Por Germán Sánchez



(Especial desde Santa María de Punilla). - ¿Entrada lista? Lista. ¿Bolso listo? Listo. ¿Ropa cómoda, calzado cómodo, gorra lista? Todo OK. Llegó la hora de venirse a Santa María de Punilla. Llegó la hora de recorrer esos kilómetros de pura manija que separan la expectativa de la realidad. Llegó la hora del encuentro más esperado del año. Para muchos, un viaje que se repite una y otra vez. Para algunos, una experiencia que siempre es buena repetirla. Para otros, será ni más ni menos que la primera vez que se suben a este carrusel de emociones, de adrenalina y de pasión que significa Cosquín Rock.

Una vez más la cita es donde siempre. Aeródromo de Santa María de Punilla. Ese lugar que ya se ha convertido en un templo sagrado de la música y de la celebración para miles y miles de personas que viajan desde todos los rincones del país y que también llegan desde otros países para ser protagonistas de una fiesta maravillosa. Los alrededores del ingreso al predio ya están plagados de gente desde el viernes por la tarde. Y hoy, desde muy temprano la ruta 38 se convierte en un incesante peregrinar de jóvenes y no tan jóvenes.

No importará nada. Si los recibe el sol arrasador de las sierras o si los espera un cielo gris y nubes bajas que presagian lo peor. O si lo peor -la lluvia que nadie espera- ocurre y hay que arreglárselas igual. Todo vale. Habrá previa, habrá que comer algo y luego habrá que emprender el camino hacia el centro de la fiesta.

Y es que el festival se ha hecho casi más diurno que nocturno. Ya no alcanza como en otras épocas con llegar a las 6 de la tarde, porque seguramente para esa hora ya te perdiste a varios de los artistas que tenías previsto ver. Desde las 15 la acción empieza con todo. A esa hora en el Escenario Sur (casi devenido en escenario principal) arranca La Chancha Muda, 20 minutos después, en el Norte estará Natalie Pérez y antes de las 16 en el Sur sonará La Mississippi. Así arranca la tarde del sábado.

Imaginate como sigue. A las 18.30 coinciden Los Pericos (Escenario Norte) con Airbag (Sur) y con Los Tabaleros (Escenario Paraguay). Y no queda otra que ir eligiendo, a gusto de cada uno. O Divididos, o Lali o Dillom. O Babasónicos, o Skay o Tiago PZK. Podés terminar la noche con Los Decadentes (Norte), con Caras Extrañas (Sur) o con Claptone (Montaña).

Y el domingo se repite la experiencia. Allí el Escenario Sur se roba varias miradas porque tendrá una programación espectacular. Arrancará con El Bordo, Cruzando el Charco y Las Pastillas del Abuelo para después sumarle a Ciro y Los Persas, Slash, Las Pelotas y Molotov. Claro que también será el día de Estelares, El Kuelgue, Catupecu Machu (Montaña), Los Caligaris, Damas Gratis, Duki e Ysy A.



UBICACIONES Y SERVICIOS

El Cosquín Rock 24 tendrá seis escenarios. Los ya clásicos Norte y Sur que se encuentran a unos 900 metros de distancia en los extremos del predio. En la mitad de ese recorrido, el Escenario Montaña que debutó el año pasado y parece haber llegado para quedarse. Detrás de los hangares estará el Escenario Boomerang y muy cerca de allí La Casita del Blues. La novedad este año estará en el Escenario Paraguay que estará más al norte del Escenario Norte, donde antes se utilizaba como estacionamiento para el sector VIP, con lo cual se gana en espacio para la gente.

Justamente, ganar en capacidad dentro del predio era una de las premisas para esta edición, teniendo en cuenta que en 2023 por primera vez se colgó el cartel de “entradas agotadas”. La situación del país seguramente colabora para que este año ese fenómeno no se repita, pero la venta de entradas ha sido muy buena hasta aquí con lo que se espera una multitud, como cada año. La organización apostó a generar mayores comodidades para el público y dotar al festival de mejores servicios. En tal sentido, este año, la entrada del Cosquín Rock será también una billetera virtual en la cual se podrá cargar dinero para consumir dentro del festival en comida, bebidas o merchandising. El sistema Pocket Cash permite cargar dinero en efectivo en los puestos habilitados dentro del predio o también hacerlo a través de tarjeta de débito o de crédito. Asimismo, se puede realizar la pre compra de bebidas y comidas a través de Pop Meals. Todo esto es para agilizar las colas y que el público pueda optimizar sus tiempos dentro del predio.

Por primera vez, en esta edición el Cosquín Rock será televisado íntegramente por la plataforma Star+ para todo Latinoamérica. La transmisión estará comandada por Bebe Contepomi -reconocido periodista de música que estuvo presente en todas las ediciones del Cosquín Rock-, quien será acompañado por Anais Castro, Ayelén Velázquez y Juan Di Natale.



LA OPINIÓN, PRESENTE

Una vez más, LA OPINIÓN dirá presente en Cosquín Rock. Como viene ocurriendo de manera ininterrumpida desde el año 2016, cada detalle de lo que ocurra en el clásico festival de las sierras estará aquí. Una cobertura completa para Rafaela y toda la región, con lo que ocurra en cada jornada, las mejores fotos del fin de semana, los informes diarios y también la cobertura en tiempo real en las redes sociales.

Una sana costumbre que nació cuando el festival se realizaba durante tres jornadas consecutivas y que a partir de 2019 se modificó para ser dos días a pura música. Todo lo que pase en el Cosquín Rock, estará aquí en LA OPINIÓN en exclusiva.