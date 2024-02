La lluvia trajo un poco de respiro a la ciudad

Tal como se había anunciado, y luego de varios días de espera, volvieron las lluvias a Rafaela y la región y por suerte pudieron bajar las temperaturas elevadas que sufrimos durante las últimas semanas, que rondaron los 40ºC. Igualmente, pese a que fueron escasas las precipitaciones, apenas 10 milímetros, sirvió al menos para tomar un cierto alivio y respiro con el calor extremo que ya hartaba bastante. En este sentido, las primeras gotas se registraron en las primeras horas de este viernes, continuaron por la mañana y se extendieron hasta las 15, aproximadamente, aunque lo positivo es que la temperatura máxima bajó hasta los 27ºC más allá de que por la tarde el ambiente estuvo caluroso, pesado y húmedo.

Igualmente, nuestra ciudad, al igual que el resto del departamento Castellanos, se encuentra bajo alerta amarillo, de acuerdo al último reporte que emitió el Servicio Meteorológico Nacional para gran parte de la provincia de Santa Fe. El aviso comprende, además, a los departamentos Vera, General Obligado, San Javier, Garay, La Capital, San Jerónimo, Iriondo, San Lorenzo, Rosario y Constitución.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas”, informó el organismo. En ese sentido, el SMN precisó que “se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Ante estas advertencias, el organismo recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Además, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Igualmente, en cuanto al pronóstico extendido, la inestabilidad se mantendría durante todo el fin de semana largo de Carnaval, hasta inclusive el próximo miércoles.