Llegó la nueva Honda CR-V con diversos precios por versión

Honda Motor de Argentina puso a la venta la sexta generación de la CR-V, el SUV mediano que compite en el segmento de Chevrolet Equinox, Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Peugeot 3008, Volkswagen Taos y Citroën C5 Aircross, entre otros modelos.

El modelo perteneciente al segmento C de los SUV será parte de la renovación de gama que está realizando la marca japonesa, que ya incorporó las HR-V y ZR-V. La CR-V será comercializada en tres versiones.

Las dos primeras serán las LX (2WD) y EX (2WD) y ya están disponibles por 56 y 60 mil dólares, respectivamente, mientras que la full EXL (AWD) será ofrecida desde el segundo semestre del año.

Entre los numerosos cambios que posee el SUV está el diseño exterior, donde se destaca principalmente la adopción de una zona delantera con grandes cambios para piezas como la parrilla y las ópticas, con luces LED.Por su parte, las dimensiones exteriores cuentan con la presencia de 4.706 milímetros de longitud, 1.866 mm de ancho y 1.680 mm de altura. A eso se suman las llantas de aleación de 18 pulgadas (de serie) y un interior con configuración de cinco plazas y un baúl con 1.028 a 1.672 litros de capacidad.

El modelo norteamericano tiene un tablero que incluye una pantalla de 7 pulgadas y otra pantalla central de 9 pulgadas, destinada a un sistema multimedia que ofrece conectividad a través de Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico.Por otro lado, la flamante CR-V configurada para el mercado argentino cuenta con techo solar con accionamiento eléctrico, encendido remoto de motor (integrado en la llave), sensor de lluvia y puertos USB C (para carga rápida).La versión EXL AWD que llegará en la segunda parte del año se diferenciará de las otras variantes por ofrecer barras de techo, llantas de aleación de 19 pulgadas, tapizados de cuero, asientos delanteros con regulaciones eléctricas y lumbar y memoria, equipo de sonido premium Bose y baúl con accionamiento eléctrico y sistema manos libres.En seguridad, el SUV posee -en toda la gama- diez airbags (frontales, laterales adelante y atrás, de cortina y para las rodillas de conductor y pasajero delantero), control de descenso en pendiente, luces full LED, detección de fatiga, recordatorio de objetos en asiento trasero y Lanewatch, sistema que reduce el punto ciego con una cámara.También sobresale la presencia del paquete Honda Sensing, que cuenta con sistemas como alerta de cambio de carril, conservación de carril, control de crucero adaptativo, frenado con mitigación de colisión, luces altas automáticas, mitigación de salida de camino y seguimiento a baja velocidad.

A diferencia de la generación anterior, que también ofrece un motor atmosférico (sin turbo), el nuevo capítulo de la Honda CR-V sólo estará disponible con el motor 1.5 con cuatro cilindros y turbocompresor que ahora entrega 191 caballos de potencia y 235 Nm de torque.La caja, por su parte, es una automática CVT con sistema continuamente variable y los modos de manejo Sport y Low, mientras que la tracción es delantera (en LX y EX) y en las cuatro ruedas (EXL) a través de la tecnología Real Time AWD con reparto automático entre ambos ejes según las necesidades.