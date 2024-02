Leandro Juncos debutará en la categoría USF Junior

La historia de Ricardo Juncos es conmovedora. Luego de haber sido piloto en la Fórmula Renault a fines de los 90 y de ser propietario de un taller que decidió cerrar por la crisis de 2002, ya sabía que iba a tomar un rumbo diferente.

Si algo le faltaba para empezar a reconocer un nuevo camino, un robo a mano armada que padeció -junto a su hermano- cuando iba a vender las últimas herramientas que todavía conservaba, marcó un quiebre para Ricardo.

"En ese momento tomé la decisión de irme a cualquier lado. Como mi mamá tenía un amigo en Miami, lo llamé, compré el pasaje y me fui para allá con 400 dólares prestados por mi abuela", recordó en más de una oportunidad.

Juncos agregó, para graficar su complejo panorama: "No hablaba inglés y sólo había viajado una vez en avión a Corrientes".

Ya instalado en Estados Unidos, fue operario en una carpintería industrial y poco después, logró conseguir una entrevista con un equipo de karting, que lo tomó a prueba dos semanas, mientras compartía una vivienda junto a otras siete personas.

Entre 2003 y 2008, ya con su propia escudería ganó 19 campeonatos de karting con chasis propios. Luego, brindó servicio y asistencia en pista a coches más grandes, hasta que en 2009 dio el salto hacia la Pro Mazda, la tercera en la escalera de la IndyCar.

El ascenso de su equipo fue vertiginoso y llegó a tocar el cielo con las manos cuando se ganó un lugar en la divisional de monoplazas más importante de los Estados Unidos.

El resto es historia reciente. Hoy, bajo la denominación de Juncos Hollinger Racing participa a tiempo completo en la IndyCar, teniendo en sus filas al arrecifeño Agustín Canapino.

A partir de esta temporada, Ricardo vivirá una experiencia diferente, con el debut de su hijo Leandro, de 19 años, en la categoría USF Juniors, que es integrante del "Road to Indy Ladder Series".

"Estoy muy emocionado, es una oportunidad única poder concretar y continuar con un legado familiar. Mi bisabuelo corrió en motos, mi abuelo en Turismo Nacional y mi padre en Formula Renault & Sport Prototipo. Ahora quiero demostrar lo que la familia Juncos lleva en la sangre", dijo Leandro, de nacionalidad estadounidense, ya que nació en Miami.

El jovencito correrá con un chasis Tatuus del equipo DEForce durante las 16 carreras que se llevarán a cabo en diferentes autódromos de los EE.UU. y compartirá la mitad de sus fechas con la IndyCar.

Las principales características técnicas del vehículo que usará Leandro son las siguientes: motor de 2.000cc y 175 caballos, caja de 6 marchas y neumáticos Continental. VHF.