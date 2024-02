Una nueva fecha del Seis Naciones

/*-*/*- ATENCIÓN, completa para la web. Edición impresa sacar las POSIBLES FORMACIONES. */*-*/*-*/*-



Escocia recibirá a Francia este sábado 10 de febrero a las 11 en el Murrayfield Stadium de Edimburgo por la fecha 2 del Seis Naciones 2024, encuentro que se podrá ver en vivo por la pantalla de ESPN 3 y Star+.

Muy buena apertura entre dos equipos que debutaron con sensaciones encontradas. Escocia ganó en Cardiff luego de una primera etapa muy buena (20-0) y una diferencia de 27-0 a poco de iniciado el complemento. Sin embargo, la reacción galesa casi los deja sin nada, para cerrar el partido con una victoria ajustada, de 27 a 26, en condición de visitante. Con la maestría de Finn Russell en la conducción y el poder de try de Duhan van der Merwe, a Escocia la alcanzó con una ráfaga de cuarenta minutos de buen rugby y aunque sufrió en el final lo ganó con justicia.

Francia, por su parte, perdió en Marsella en el esperado estreno del 6 Naciones ante Irlanda. Se medían de entrada dos de los principales candidatos al título, sin embargo, en la cancha el duelo se decidió categóricamente para el equipo verde, que ganó por 38 a 17 con una actuación de mucha autoridad.

Las indisciplinas que tuvieron los dirigidos por Galthié marcaron el rumbo del partido, ya que en sólo 30 minutos sufrieron dos tarjetas (una tarjeta amarilla y otra roja) por acciones peligrosas del segunda línea, Willemse. Después, en el trámite, sucumbieron ante un rival muy sólido y demoledor como fue el XV irlandés, ante el que opuso su orgullo para estar en partido mientras pudo aguantarlo.



INGLATERRA ANTE GALES



Inglaterra recibirá a Gales en el encuentro que tendrá lugar en Twickenham y se podrá observar en vivo a partir de las 13:15 en Star+ y ESPN 3.

Después del tercer puesto en el Mundial de Francia el elenco de Steve Borthwick inició un nuevo camino en el Torneo 6 Naciones con la intención de recuperar la corona que ganó por última vez en el 2020. Las últimos tres ediciones no fueron buenas para el equipo de La Rosa, que buscará ir por más luego del debut con triunfo en Roma, por 27 a 24 sobre Italia.

Con muchas ausencias de peso, pero con un recambio que empezó a gestarse en la Copa del Mundo del año pasado, los británicos superaron a Italia con un sólido segundo tiempo.

Gales fue un equipo con dos caras. Superado claramente en los cuarenta minutos iniciales, quedó al borde de una derrota catastrófica en su propia casa, luego del 27 a 0 con que el equipo del Cardo se adelantó a los 3 minutos del segundo tiempo.

Pero, cuando estaba todo perdido, sacó a relucir el amor propio que le quedaba y con cuatro tries se puso a tiro, para caer finalmente, por la mínima diferencia con un 27 a 26. Aaron Wainwright y Tommy Reffell fueron decisivos en la remontada final, en una clara muestra que el orgullo galés viene de la mano de sus forwards.



LAS POSIBLES FORMACIONES:



ESCOCIA: 1. Pierre Schoeman, 2. George Turner, 3. Zander Fagerson, 4. Grant Gilchrist, 5. Scott Cummings, 6. Matt Fagerson, 7. Rory Darge (CC), 8. Jack Dempsey, 9. Ben White, 10. Finn Russell (CC), 11. Duhan van der Merwe, 12. Sione Tuipulotu, 13. Huw Jones, 14. Kyle Steyn, 15. Kyle Rowe.



Suplentes: 16. Ewan Ashman, 17. Alec Hepburn, 18. Elliot Millar-Mills, 19. Sam Skinner, 20. Andy Christie, 21. George Horne, 22. Ben Healy, 23. Cameron Redpath.



FRANCIA: 1. Cyril Baille, 2. Peato Mauvaka, 3. Uini Atonio, 4. Cameron Wokis, 5. Paul Gabrillagues, 6. Francois Cros, 7. Charles Ollivon, 8. Gregory Alldritt (C), 9. Maxime Lucu, 10. Matthieu Jalibert, 11. Louis Bielle-Biarrey, 12. Jonathan Danty, 13. Gael Fickou, 14. Damian Penaud, 15. Thomas Ramos.



Suplentes: 16. Julien Marchard, 17. Sébastien Taofifenua, 18. Dorian Aldegheri, 19. Posolo Tuilagi, 20. Alexandre Roumat, 21. Paul Boudehent, 22. Nolann Le Garrec, 23. Yoram Moefana.



Cancha: Murrayfield Stadium, Edimburgo.

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Árbitro Asistente 1: Nika Amashukeli (Georgia).

Árbitro Asistente 2: Jordan Way (Australia).

TMO: Brian MacNeice (Irlanda).



LAS POSIBLES FORMACIONES:



INGLATERRA: 15. Freddie Steward, 14. Tommy Freeman, 13. Henry Slade, 12. Fraser Dingwall, 11. Elliot Daly, 10. George Ford, 9. Alex Mitchell, 8. Ben Earl, 7. Sam Underhill, 6. Ethan Roots, 5. Ollie Chessum, 4. Maro Itoje, 3. Will Stuart, 2. Jamie George (C), 1. Joe Marler.



Suplentes: 16. Theo Dan, 17. Ellis Genge, 18. Dan Cole, 19. Alex Coles, 20. Chandler Cunningham-South, 21. Danny Care, 22. Fin Smith, 23. Immanuel Feyi-Waboso



GALES: 15. Cameron Winnett; 14. Josh Adams, 13. George North, 12. Nick Tompkins 11. Rio Dyer; 10. Ioan Lloyd, 9. Tomos Williams; 8. Aaron Wainwright, 7. Tommy Reffell, 6. Alex Mann; 5. Adam Beard, 4. Dafydd Jenkins (c); 3. Keiron Assiratti, 2. Elliot Dee, 1. Gareth Thomas.



Suplentes: 16. Ryan Elias, 17. Corey Domachowski, 18. Archie Griffin, 19. Will Rowlands, 20. Taine Basham, 21. Kieran Hardy, 22. Cai Evans y 23. Mason Grady.



Cancha: Twickenham, Londres.

Árbitro: James Doleman (Nueva Zelanda).

Árbitro Asistente 1: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Árbitro Asistente 2: Hollie Davidson (Escocia).

TMO: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).