Boca recibe a Defensa y Justicia

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Boca, que viene de ganarle cómodamente a Tigre, enfrentará, este sábado, a Defensa y Justicia en el marco de la cuarta fecha del Grupo B de la Copa de la Liga 2024.

El encuentro se disputará en el estadio La Bombonera, desde las 19.15 horas, con el arbitraje de Jorge Baliño y Pablo Dóvalo estará en el VAR. El partido contará con la televisación en directo de la señal deportiva ESPN Premium.

El "Xeneize" de Diego Martínez viene de ganarle 2-0 a Tigre, el pasado lunes, en el estadio José Dellagiovanna de Victoria. Con goles de Miguel Merentiel y Darío Benedetto, el equipo del ex entrenador de Huracán superó, cómodamente, al "Matador" que se muestra como uno de los que más flojos arrancó el año con dos derrotas y un empate.

El director técnico Martínez repetiría el mismo equipo que inició en el estadio de Tigre pero con la duda de si Sergio Romero será de la partida en el primer partido de Boca en La Bombonera este año. El ex arquero de la Selección argentina sintió una molestia en la semana y se lo esperará hasta último momento pero, en caso de que no llegue, Javier García ocupará su lugar.

Por su parte, Defensa y Justicia viene de ganar un partidazo ante Sarmiento en Junín donde perdía 2-0 pero, en la segunda etapa, terminó venciendo por 3-2 con uno del ex Boca, Aaron Molinas, y dos goles de Gastón Togni.

El entrenador Julio Vaccari quedó conforme con la actuación del "Halcón" en el Interior de la Provincia de Buenos Aires y repetirá el mismo equipo que venció al "Verde" en el estadio Eva Perón.



OTROS PARTIDOS: ZONA A: 17hs Argentinos vs Banfield. ZONA B: 21.30hs Belgrano vs Godoy Cruz, 21.30hs Central Córdoba vs Sarmiento de Junín.



Las posibles formaciones:



Boca: Sergio Romero o Javier García; Lucas Blondel, Cristian Lema, Jorge Figal, Lautaro Blanco; Luis Advíncula, Mauricio Benítez, Guillermo Pol Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Darío Benedetto. DT: Diego Martínez.



Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Nicolás Tripichio, Emanuel Aguilera, Santiago Ramos Mingo, Alexis Soto; Kevin López, Julián López; Gabriel Alanís, Luciano Herrera, Gastón Togni; Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.



Estadio: La Bombonera, Buenos Aires.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Pablo Dóvalo.

Hora inicio: 19.15 TV: ESPN Premium.