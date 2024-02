En la "Crema", Ezequiel Medrán repetiría el equipo que viene de ganar en Mar del Plata

Atlético de Rafaela tuvo un debut triunfal en la temporada 2024 de la Primera Nacional pero eso ya es historia y ahora le apunta de lleno al partido del lunes a las 20.30 hs. ante Mitre de Santiago del Estero por la segunda fecha de la zona B de la Primera Nacional.



Dicho encuentro finalmente será arbitrado por Jorge Baliño y no por Joaquín Gil, quien fue parado por AFA ante su escandalosa actuación en Riestra-Comunicaciones, por Copa Argentina.



Para este encuentro el entrenador Ezequiel Medrán no realizaría variantes en relación al once inicial que viene de superar 1-0 a Aldosivi en Mar del Plata.



El rendimiento que tuvo el equipo, que se encuentra en plena formación y conocimiento, fue bueno y dejó conforme al cuerpo técnico. Orden y claridad para ejecutar la idea del entrenador fueron las principales virtudes que supo mostrar la ‘Crema’ en la feliz. Con el correr de los encuentros y el rodaje que se sume se podrá observar una evolución en lo futbolístico. Así lo entienden, y confían, todos por Alberdi.



En el táctico del jueves, y lo repitió en la práctica de ayer, el 11 formó con Mayco Bergia; Ayrton Portillo, Kevin Jappert, Francisco Oliver y Franco Quiróz; Augusto Berrondo, Matías Fissore, Juan Capurro y Gian Luca Pugliese; Juan Galeano; Nazareno Fúnez.



Si bien Rodrigo Colombo, uno de los que volvió, se encuentra recuperado de la molestia muscular que lo apartó de las últimas semanas de pretemporada, el ramonense Jappert le sigue ganando la pulseada y se mantendrá en la zaga junto a Oliver. En el medio campo, los extremos funcionaron bien, con dinámica, llegada y gol; y el doble cinco se complementó de buena forma. Arriba, quizás la cuenta pendiente en Mar del Plata, mayor tenencia de pelota y distribución para el diferente, Galeano, para generarle situaciones de gol claras al ‘tanque’ Fúnez.