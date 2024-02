Estrenó ayer su nueva cartelera

Con una cartelera completamente renovada, el cine se preparó para este fin de semana largo en el que tanto lunes como martes, las películas "Wish" y "Los que se quedan" tienen 2x1 en sus entradas.

Ayer,viernes 9 de febrero, se estrenó en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano "Los que se quedan", el séptimo largometraje de Alexander Payne (Entre copas, Los descendientes, Nebraska y Pequeña gran vida).

Con un gran recorrido por prestigiosos festivales, esta notable tragicomedia que obtuvo cinco nominaciones a los premios Oscar en las categorías de Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Original y Mejor Edición.

La programación semanal del Cine se completa con la propuesta infantil "Wish: el poder de los deseos", y en el marco de cine nacional se estrena la película de acción "Jaque Mate".



Segmento familiar

"Wish: el poder de los deseos", la nueva propuesta animada de los estudios Disney, presenta a Asha, una nueva princesa que se embarcará a un viaje de fantasía y valentía a través de un reino mágico.

Asha, de 17 años, y su cabra Valentino navegan por Rosas, el reino de los deseos donde los deseos pueden, literalmente, hacerse realidad.

Se proyecta en su versión 2D doblada de viernes a martes a las 18:30, con una entrada general de $1.600 (tanto el lunes 12 como el martes 13 hay 2x1 en las entradas adquiridas en efectivo). Tiene una duración de 92 minutos y es apta para todo público.



Espacios INCAA

"Jaque Mate": Un agente secreto internacional retirado hace años luego de un traumático suceso, se ve obligado a volver a la acción cuando un operativo comando secuestra a su sobrina y lo obliga a robar una preciada fórmula científica como parte del rescate.

Esta película de acción, dirigida por Jorge Nisco y protagonizada por Adrián Suar, Mike Amigorena, Charo López; se podrá ver de viernes a martes a las 20:00, con una entrada general de $400 y $200 para estudiantes y jubilados. Tiene una duración de 104 minutos y es apta para todo público.



Espacio Autor

"Los que se quedan" trata de un instructor cascarrabias en una prestigiosa escuela estadounidense en la que se ve obligado a permanecer en el campus durante las vacaciones de Navidad para cuidar de un grupo de estudiantes que no tienen a dónde ir. Con el tiempo, establece un vínculo inesperado con uno de ellos, un problemático alumno y con la jefa de cocina de la escuela, que acaba de perder a su hijo en Vietnam.

Este film, dirigido por Alexander Payne, protagonizado por Paul Giamatti, Dominic Sessa, Da'Vine Joy Randolph, Brady Hepner, se exhibirá de viernes a martes a las 22:00, subtitulada y con una entrada general de $1.600 (tanto el lunes 12 como el martes 13 hay 2x1 en las entradas adquiridas en efectivo). Tiene una duración de 133 minutos y es apta para mayores de 13 años con reservas.

Promoción 2x1

Continúa la promoción 2x1 en entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, sábado y domingo, que sean adquiridas con tarjetas de débito o crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA.

Además, todos los días lunes y martes el cine ofrece también la promoción 2x1 en entradas adquiridas sólo en efectivo, válido para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA.

Se recuerda que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.