Pullaro sobre el transporte: “Otra vez nos dejan solos”

Ante el anuncio del Gobierno nacional de la eliminación de los subsidios al transporte del interior del país, el gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que “a la provincia de Santa Fe siempre la discriminaron. Ahora se le quitan 1500 millones de pesos por mes, que era una partecita de los subsidios que daba Nación para sostener los subsidios al transporte. Nunca creímos que se iban a cortar los subsidios”, señaló en declaraciones efectuadas en San Javier.

El gobernador santafesino cuestionó que “otra vez nos dejan solos”; y marcó: “Siempre hay una discriminación sobre Santa Fe en particular y sobre el interior de la República Argentina en materia de subsidios”. En ese sentido, recordó que ya desde el gobierno anterior el 85% de los subsidios del transporte se destinaban al AMBA -Capital Federal y el conurbano-, “y por eso tenemos la diferencia tan significativa e importante en el costo del boleto”.

Conocida la noticia del corte de envío de fondos, Pullaro sostuvo que “nosotros vamos a mantener el subsidio que tiene la provincia de Santa Fe con el transporte, que es alrededor de 2.000 millones, y lo vamos a actualizar, porque claramente los costos de vida han aumentado en toda la provincia, pero no nos podemos hacer cargo de lo que Nación no manda, con una provincia que nos la han dejado con un déficit muy pero muy grande”.

De todas formas, el mandatario santafesino señaló que “nos vamos a arreglar, vamos a discutir, vamos a readecuar las tarifas y vamos a salir adelante, como hizo siempre la provincia de Santa Fe, que sola le puso el pecho a los problemas”.

Por último, remarcó que “lo que sí no vamos a permitir es que vengan avasallar o a meterse con el sistema productivo de la provincia de Santa Fe. No le vamos a permitir a ningún gobierno nacional que venga por más retenciones al campo y a la industria, porque eso atenta contra la generación de empleo y contra el crecimiento económico de muchas regiones de la República Argentina, pero principalmente de mi provincia de la provincia de Santa Fe”.

EN RAFAELA

El intendente municipal, Leonardo Viotti, mantenía hoy una comunicación directa con Juan Pablo Aversa, quien está a cargo de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente, para evaluar el impacto de la decisión del Gobierno nacional de eliminar los fondos que subsidiaban el transporte de pasajeros del interior del país. En este caso, el servicio que el Municipio brinda a través de los minibuses recibe recursos del Estado nacional para ayudar a cubrir el déficit del transporte público de pasajeros.

La pregunta es qué puede pasar ahora con el boleto, que actualmente cuesta 130 pesos.