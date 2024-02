La rara explicación de Milei tras el fuerte fracaso de la ley Ómnibus

En plena gira internacional, el presidente Javier Milei lanzó una rara explicación sobre lo acontecido en la Cámara de Diputados, luego de que se votara la vuelta a comisión de la Ley Ómnibus y detalló cómo maduró la decisión desde Israel.

Luego de la reunión con empresarios que tuvo lugar en la ciudad de Jerusalén, Milei hizo eco del análisis político sobre el proceso legislativo y calificó a los diputados opositores de "delincuentes". "En la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor, que no están dispuesto a ceder privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley para poder sostener los mecanismos por los cuales le roban a los argentinos y, en ese sentido, di la orden de levantar el proyecto", reveló.

En sintonía, a través de su cuenta de X, ex Twitter, dio a entender que tenía conocimiento respecto a lo que iba a suceder en el Congreso, y que utilizó la negativa de los diputados para "exponerlos" ante la sociedad.

El mandatario lo llama "principio de revelación", y lo afirmó luego de que un usuario de la red social sostuviera que "Milei ganó otra batalla". "Aquí uno que la está viendo... Se llama PRINCIPIO DE REVELACIÓN...", detalló Milei.

Minutos antes, el mandatario también había interactuado con otra usuaria de X, quien expuso que el jefe de Estado "sabía que iba a pasar esto y era para mostrarle a la gente, lo expuestos que quedaron los ´políticos´". "COOORRECTO", retrucó al respecto.

Tras la vuelta a foja cero, el ministro del Interior, Guillermo Francos, planteó que el gobierno se debate si continuar con el tratamiento de la ley. "El debate ya se dio. Pasa a votaciones, si es que se continúa con el tratamiento de esa ley, cosa que no hemos resuelto", sostuvo en una entrevista a Radio Rivadavia.

"El Gobierno está tranquilo, gobernando con los elementos que tiene actualmente y con resultados macroeconómicos razonables, de manera que vamos a conversar cuál es la posibilidad de seguir tratando los temas que incluía la ley y que eran importantes para el país", agregó además.

Voces del Gabinete aseguran que, a pesar del retroceso de la megaley, la administración puede garantizar que la meta de equilibrio fiscal. El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, insistió en que "la no aprobación en particular de la ley, ayer, no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales".



REUNIÓN CON NETANYAHU

Y EL FIN DEL CEPO

Por otra parte, Milei continuó ayer su visita a Israel con una cargada agenda de actividades, que incluyó una reunión con el primer ministro local, Benjamin Netanyahu, y otra con empresarios de ese país, ante quienes reiteró su voluntad de levantar el cepo al dólar a mitad de año.

Luego de seguir a la distancia el traspié oficial en el tratamiento de la Ley Ómnibus en Diputados y enviar tuits con duras críticas a los aliados que al final no acompañaron, el mandatario concentró toda su atención en los encuentros que mantuvo a lo largo de este miércoles en la ciudad de Jerusalén.

Como inicio de la jornada, en plena madrugada de la Argentina, el jefe de Estado se reunió con 20 empresarios israelíes en el hotel King David de Jerusalén, ante quienes afirmó que, de continuar con el saneamiento del Banco Central, podría estar en condiciones de levantar el cepo cambiario antes de mitad de año.

"La inflación del mes de diciembre, en las tres primeras semanas, venía en 30%, con lo cual íbamos camino del 46%, y terminamos en 25%, es decir, en la última semana de diciembre tuvimos deflación", detalló. "Al mismo tiempo, estamos con una recomposición de las cuentas fiscales que todo indica que no vamos a tener problemas de llegar al equilibrio financiero en marzo. Si continuamos con este proceso de saneamiento del Banco Central, podríamos estar liberando el cepo a mediado de año, y al hacerlo y eliminar ese exceso de demanda subyacente en el mercado de divisas, se eliminaría el exceso de oferta en el mercado de bonos, con lo cual el precio del bono subiría y la tasa de interés caería, caería el riesgo país", aseguró Milei.

Y prosiguió: "Eso eliminaría el exceso de oferta en el mercado de bienes, con lo cual tendríamos un rebote en el nivel de actividad económica, y eso generaría mayor demanda de trabajo, con lo cual terminaría el exceso de oferta en el mercado de trabajo, mejoraría los salarios reales, entonces sería posible reducir el gasto público en términos de asistencia social, y además la economía empezaría a rebotar".

Por último aludió al naufragio de la Ley de Bases: "Si nosotros somos exitosos en la estabilización de corto plazo vamos a llegar muy fortalecidos a las urnas el año que viene. Entonces veo con mucho optimismo lo que pasó anoche porque dejó en evidencia lo que es la casta; todo lo que presagiamos durante la campaña se hizo realidad. No viene a criar corderos sino a despertar leones y creo que anoche se despertaron varios leones", señaló.

Luego estuvo con Netanyahu, quien destacó la sintonía entre ambos en sus redes sociales: "Feliz de recibir al presidente argentino Javier Milei en Israel. Tuvimos una reunión importante y cálida. Le agradezco su decisión de declarar a Hamás organización terrorista, su firme apoyo a Israel y su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar allí la Embajada argentina. ¡Bienvenido amigo!", señaló el primer ministro israelí.

Ambos dialogaron sobre las relaciones de cooperación entre ambos países en materia económica, política, militar, social y cultural, informó la Oficina del Presidente en un comunicado.

Tras ese encuentro, el líder de La Libertad Avanza visitó el Museo del Holocausto (Yad Vashem), para luego realizar la tradicional plantación de un árbol en el Bosque Keren Kayemet LeIsrael.

"El Holocausto nos recuerda nuestra responsabilidad y compromiso con la libertad y la necesidad de defender los derechos humanos como pilares fundamentales de una sociedad justa. Y también nos impulsa a no callar. Porque el silencio es cómplice", sostuvo el Presidente.

También reclamó "la liberación de los más de 100 secuestrados desde hace más de 100 días" por parte del grupo terrorista Hamas.m

Asimismo, durante la jornada Milei firmó un convenio con la fundación "Israel Latin American Network" (ILAN), dedicada a desarrollar programas de innovación tecnológica. Además, mantuvo un encuentro con los rabinos principales de Israel, Rabino Itzjak Yosef y Rabino David Lau, acompañado por el embajador designado en Israel, rabino Axel Wahnish. (NA)