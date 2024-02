Cristina, la gran inversora en empresas extranjeras

La ex presidente invirtió 159.169 dólares en acciones de grandes empresas norteamericanas y en Mercado Libre.

La vicepresidenta Cristina Kirchner informó en su declaración jurada haber comprado acciones de once empresas e índices extranjeros por un total de 159.169 dólares, que equivale a unos 135.293.000 de pesos tomando el tipo de cambio a 850 pesos.

Dentro de esas empresas figuran: Coca Cola, el índice Nasdaq de las tecnológicas de Estados Unidos, Microsoft, Apple, Visa, Vista Energy, Berkshire Hathaway, Donat Investments (empresa india), Bioceres Crop Solutions Corp y Mercado Libre.

Las únicas argentinas son las últimas dos: una de ellas se dedica al agro y la otra, hace años que es centro de críticas de parte de varios dirigentes del kirchnerismo.

De hecho, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, quien durante la gestión de Alberto Fernández decidió dejar de residir en la Argentina e instalarse en Uruguay, se hizo eco de la noticia en la red social X.

En primer lugar posteó cinco emoticones de risa seguidos, uno atrás del otro. Y después amplió, como respuesta a otra publicación que mencionaba la compra de acciones de esa empresa por parte de la ex presidenta: "Con la de ellos son capitalistas. El socialismo es siempre con la ´tuuuuuuuuya contribuyeeeeeente´", escribió el empresario. El momento en el que Cristina Kirchner realizó la compra de las acciones fue en octubre pasado, mes de las elecciones generales en las que Sergio Massa, el candidato de su espacio salió triunfador, Javier Milei segundo y Patricia Bullrich tercera.

La ex vicepresidenta tiene declarada y vigente la inhibición general de bienes, por las causas judiciales abiertas en su contra, pero puede operar en el mercado. Otro cambio en su patrimonio el año pasado es que compró un auto cero kilómetro en julio, un Toyota Corolla híbrido Seg Hev 1.8, que tiene un valor de 15.333.801 de pesos. (NA)