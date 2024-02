¿Es Milei un gran estratega político o un improvisado?

Por Darío Schueri



Desde Santa Fe. ¿Es acaso Javier Milei un consumado estratega político dotado de una lucidez extraordinaria que le permite imaginar escenarios, percibirlos, porque no provocarlos para mostrar a la luz desleales, y hacer caer en trampas a los adversarios conocidos?; ¿o tan solo un impulsivo, temerario e improvisado gobernante que va viendo como seguir de acuerdo con el devenir de los hechos, confiado en el socorro sobrenatural de las “Fuerzas del Cielo”?.

En campaña demostró lo primero. En el ejercicio del mando daría la impresión que se asemeja a la segunda descripción. A menos que haber arremetido en el Congreso con una mega Ley cuyo futuro sería azaroso, formase parte de una maquiavélica estrategia para desenmascarar “traidores” internos y exponer aún más al socialmente denostado kirchnerismo.

No es de extrañarse que por estas horas, no pocos ciudadanos opinen en la calle y tertulias de bares que “Milei debería cerrar ese antro de corrupción que es el Congreso”. Un Presidente de Perú, Pedro Castillo, lo quiso hacer. Terminó destituido y preso.

¿Cuál sería entonces la finalidad de un plebiscito -no vinculante- si la sociedad convalidase su accionar “anti casta” (legislativa)?. ¿Disolver el Congreso que le impide gobernar?.

Si en verdad el Parlamento le impidiese a Milei llevar adelante su plataforma de cambio, aún tiene a mano herramientas como el DNU (que debe pasar el filtro del Congreso precisamente), junto a decretos y resoluciones ordinarias.

Lo ideal sería que trate de encauzar el diálogo políticamente reflexivo con quienes debe “construir las mayorías parlamentarias” para gobernar.



UN DERROTERO POCO PROFESIONAL

La fuerza política del presidente Milei, La Libertad Avanza, el martes apenas abortada la sesión en Diputados descerrajó un posteo de X acusando a todos los gobernadores de “traidores” (por haber supuestamente ordenado a sus diputados boicotear la Ley).

El ministro del Interior Guillermo Francos estaba al aire en un canal de televisión cuando los conductores le leyeron el posteo, evidenciando un gesto de desconocimiento y hasta extrañeza sobre el mismo.

Un rato antes el jefe del bloque de LLA Oscar Zago, declaraba en el Congreso ante las cámaras del mismo canal de TV, que los diputados que habían comprometido sus votos al mediodía, durante la sesión comenzaron a defeccionar. Y deslizó intencionalidades de algunas provincias, entre ellas Santa Fe.

Párrafo aparte, ni Francos ni Zago conocían que al volver la Ley Ómnibus a comisión se volvía a "fojas cero", es decir que creían que aún conservaba la aprobación en general. ¿Amateurismo?



GOBERNADORES DE JXC:

"NO TRAICIONAMOS A NADIE"

No pasó mucho tiempo (del posteo de LLA tratando de “traidores a todos los gobernadores) para que los gobernadores de Juntos por el Cambio emitieran un documento mediante el cual reafirmaron su compromiso de acompañar "el paquete de emergencias y facultades pedidas por el gobierno nacional", destacando que "no corresponde" que les "falten el respeto" y se los acuse de tener "poca vocación de diálogo e incapacidad". El santafesino Maximiliano Pullaro fue uno de los firmantes.

Un rato más tarde, el periodista “Joni” Viale con fuentes en la Casa Rosada le ponía nombres y apellidos a los “traidores”: Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén)

Ya en la mañana del miércoles, la cuenta de X de Presidencia de la Nación publicó un macartista listado de diputados que votaron a favor y en contra del articulado de la Ley Bases, señalando a los que lo hicieron en contra de cometer “traición a sus votantes”, y poco menos que a la Patria.

Los diputados radicales santafesinos Mario Barletta y Melina Giorgi figuraron entre los “traidores” apuntados por La Rosada.



PULLARO: "SIEMPRE VOY A

DEFENDER A MI PROVINCIA"

En horas de la noche del martes, el gobernador Pullaro posteó en X sobre su defensa de la Provincia de Santa Fe, férrea oposición a las retenciones al campo y la industria (que ya no estaban en la redacción final de la Ley Bases) “bancando” al Presidente en el sentido de que “el cambio que la Argentina necesita, requiere decisión y coraje, pero también requiere respeto”, amonestó en sintonía con el documento que acababa de firmar junto a sus pares de Juntos por el Cambio.

En cada uno de los párrafos, Pullaro dejó en claro -para que no existan aviesas interpretaciones- su línea de pensamiento con respecto del kirchnerismo, a quien acusó de “expropiar” el “interior productivo”, así como de “avasallar” las instituciones; y de paso aprovechó para pedirle a Milei (sin mencionarlo) el “respeto por nuestra gente, no gritándoles, como siempre les gritó el kirchnerismo”.

En horas de la mañana del miércoles en Casa de Gobierno, Maximiliano Pullaro, además de reiterar la defensa de los intereses productivos de la Provincia, resaltó que está dispuesto a dialogar “para encontrar salidas al déficit fiscal y reducir los niveles de inflación”, pero dejando en claro que “nuestra provincia también tiene que tener los recursos suficientes para brindar los servicios necesarios y las obras que tenemos que llevar adelante”.

¿Cómo sigue esta novela?: los mercados y la paciencia de la sociedad lo dirán. Una cosa pareciera ser evidente: a su regreso de Europa (y Oriente Medio) el presidente Milei seguramente redoblará la apuesta.