Se pagará el acuerdo como "se pueda"

El gobierno santafesino decidió pagar un 14% de aumento correspondiente al último tramo de la paritaria 2023 a todos los trabajadores del estado. Sin embargo, esta medida es enérgicamente rechazada por los gremios que exigen el pago total de la deuda que sería del 36%. En este contexto, la gestión de Maximiliano Pullaro reconoció la deuda de un acuerdo paritario firmado por el gobierno anterior, pero informó que pagaría de acuerdo a los ingresos de la provincia, por eso esa cifra del 14%. "Vamos a cumplir, pero para nosotros esto fue una bomba de tiempo. El gobernador que se iba sabía que esto no se iba a poder cumplir, y los gremios también, sino lo hubiesen hecho durante los 3 años y 10 meses que gobernaron, pero lo hicieron cuando veían que perdían" declaró el gobernador. Además, remarcó que van a cumplir con el acuerdo, "pero como podamos hacerlo, con mucha honestidad. No voy a sacar un crédito para pagar sueldos. Entiendo, no tenemos los números finales, que en el mes de enero tuvimos una recomposición de ingresos de alrededor del 20%, que en función del aumento sería del 22%. Lo terminamos de pagar en febrero, sino quedará muy poco para marzo". "Si sigo pagando en función de la inflación nos fundimos" concluyó el mandatario.