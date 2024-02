Falleció "El Tula", reconocido hincha de la Selección

BUENOS AIRES, 8 (NA) - Carlos Pascual, conocido como "El Tula" y emblemático hincha de la Selección argentina , falleció ayer a los 83 años, luego de permanecer internado en un centro de salud en coma inducido. "El Tula", se hizo famoso por el acompañamiento que le brindó a la Selección nacional en las distintas competencias nacionales e internacionales que jugó. Además, su pico máximo lo logró el año pasado, cuando recibió el premio The Best de la FIFA a "mejor hinchada" en representación de todos los argentinos tras el Mundial de Qatar 2022.

Se encontraba internado en estado delicado, en coma inducido, según informó su familia mediante las redes sociales hace algunos días, en donde pidieron una cadena de oración por su salud. "El hombre del bombo", como fue conocido mundialmente, había sido intervenido quirúrgicamente el miércoles 31 de enero en el sanatorio Mitre de la ciudad de Buenos Aires, por complicaciones derivadas de una dura enfermedad contra la que luchaba hace varios años.

Nació en Rosario, pero recorrió Argentina y el mundo acompañando a la Selección nacional de forma ininterrumpida desde el Mundial de Alemania 1974 hasta el último en Qatar 2022, entre medio de la máxima cita, también dijo presente en las Copas Américas.

Su peregrinación junto a la Albiceleste terminó con la coronación en los premios The Best, a fines de febrero de 2023, en la que recibió el premio "a la mejor hinchada" en representación de todos los argentinos en tierras qatarís.