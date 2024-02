¿Llegan las tan esperadas lluvias y el alivio a Rafaela?

Después de varios amagues en los últimos días, con la presencia de algunos nubarrones y truenos pero sin que caiga prácticamente una gota, y en medio de esta severa ola de calor que está enfrentando Rafaela y gran parte del territorio nacional, con la presencia de altas temperaturas que rondan los 40ºC y una fuerte sensación térmica, los rafaelinos

anhelan fervientemente un poco de agua caída del cielo y la llegada de una brisa refrescante para que el calor de un poco de respiro. De hecho, el alerta rojo por calor extremo abarca a la totalidad de la provincia de Santa Fe y a 14 provincias del país.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el alivio de las condiciones sofocantes podría darse a partir de este jueves por la noche y se extendería por todo el finde semana largo de carnaval, el primero de este 2024 con la llegada de una etapa más inestable. Según el SMN, el descenso de la temperatura se iniciará este viernes, con una mínima que rondaría los 23° hacia el final del día y una máxima que no excederá los 34°. Con la rotación de los vientos hacia el sur durante la noche, se anticipa la llegada de un frente frío que propiciará un fin de semana lluvioso, con temperaturas máximas cercanas a los 23°, además de esperarse lluvias y tormentas. Este cambio tan anhelado será repentino y significativo, lo cual requerirá que los habitantes tomen precauciones para adaptarse rápidamente a esta nueva situación climática.

Según informa el organismo, para este viernes las condiciones meteorológicas en el centro de la provincia de Santa Fe podrían volverse más severas, con la posibilidad de intensificación de tormentas que incluyan caída de granizo, ráfagas de viento fuertes, actividad eléctrica intensa y precipitaciones copiosas en breves lapsos. Pero antes, este jueves por la tarde y noche se esperan precipitaciones dispersas, las cuales darán paso a lluvias y tormentas aisladas prefrontales el viernes. Estos eventos, que anteceden al esperado frente frío, podrían servir como introducción al descenso de la temperatura, aunque por sí mismos no impliquen una reducción térmica inmediata. No obstante, el mal tiempo previsto se extendería hasta el martes, aunque se prevé un intervalo de calma durante el domingo. Se anticipa una notable bajada de las temperaturas comenzando el viernes, con una disminución más pronunciada esperada para el martes.

Este miércoles por la mañana la ciudad más calurosa del país fue Reconquista, en Santa Fe, con 29.2º, según el ranking de temperaturas que actualiza cada hora el organismo nacional. El podio a las 8 lo completaban San Fernando del Valle de Catamarca con 29º; Rosario, en Santa Fe, con 28.5º; y San Luis, también con 28.5. Por la intensidad del calor que no cesa, el SMN mantuvo el alerta rojo para CABA y el norte de la provincia de Buenos Aires, y para todo el territorio de las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca. También comprendió a la mayor parte de Mendoza, con excepción del sector sudoeste; al norte y oeste de San Luis; al noroeste y a una zona del este de Córdoba, en la localidad de San Justo; al sur y el noreste de Santa Fe; el oeste de Entre Ríos; una porción del norte y del oeste de Corrientes; el centro y sur de Misiones; al noroeste de Chaco; oeste y centro de Formosa; y al extremo este de Salta.



RÉCORD HISTÓRICO DE

DEMANDA DE ENERGIA

En una jornada marcada por temperaturas elevadas, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en la provincia de Santa Fe anunció un nuevo récord de demanda de energía. Fue este martes, con un promedio térmico de 31.9°C, en donde se registraron 53,520 MWh, superando la marca anterior del 13 de marzo de 2023, que alcanzó los 53,246 MWh.



RECOMENDACIONES

Temperatura del aire acondicionado: Se aconseja ajustar los equipos de aire acondicionado a un mínimo de 24ºC. Esta medida no solo contribuye al ahorro de energía, sino que también es una práctica más sostenible desde el punto de vista medioambiental.

Cierre de aberturas: Es fundamental mantener cerradas las aberturas de los ambientes con aire acondicionado. Además, se insta a evitar fugas que podrían derivar en un derroche innecesario de energía, contribuyendo así a la eficiencia energética.

Lámparas de bajo consumo: La utilización de lámparas de bajo consumo es otra recomendación destacada. Este tipo de iluminación no solo reduce el consumo eléctrico, sino que también prolonga la vida útil de las bombillas.

Reducción de consumos ociosos: Se insta a la población a reducir consumos ociosos de electricidad. Esto implica apagar dispositivos y electrodomésticos que no estén en uso, desconectar cargadores cuando no se estén utilizando y adoptar prácticas conscientes en el uso diario de la electricidad.

Estas sugerencias no solo tienen un impacto inmediato en el consumo de energía, sino que también promueven hábitos más sostenibles a largo plazo. La concientización sobre la importancia de la eficiencia energética es fundamental para garantizar la sostenibilidad del suministro eléctrico, especialmente en momentos de alta demanda.



DESAFÍOS EN EL

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA

El abastecimiento de energía está estrechamente vinculado a las condiciones climáticas. Durante la temporada de verano, es común enfrentarse a niveles de demanda elevados que requieren la utilización máxima de la infraestructura eléctrica. Esta infraestructura incluye empresas generadoras, transportistas y distribuidoras de energía.

La operación intensiva de máquinas generadoras, estaciones transformadoras y equipos de potencia, cables conductores en distintos niveles de tensión, centros de distribución, y diversos equipos y materiales, se vuelve esencial para atender la demanda estacional. La capacidad de respuesta de estas infraestructuras es fundamental para garantizar un suministro eléctrico estable y continuo.

Sin embargo, el récord alcanzado también subraya la importancia de seguir invirtiendo en infraestructuras eléctricas robustas y tecnologías más eficientes. El aumento constante de la demanda energética, especialmente en períodos de altas temperaturas, presenta un desafío continuo que requiere una planificación cuidadosa y la implementación de soluciones sostenibles.