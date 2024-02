El paro de municipales finalizó con un 100% de acatamiento

Tal como lo había adelantado este Diario el martes al mediodía en su página web, el Secretario General de SEOM, Darío Cocco, juntamente con Antonio Ratner, Secretario General de STMR (Rosario) y Juan Medina, Secretario General de ASOEM (Santa Fe) y representantes de la nueva alianza intersindical, participaron el martes en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe de una reunión paritaria con los departamentos ejecutivos ante la necesidad de actualizar la política salarial, que contó además con representes del gobierno provincial. En tanto, en representación de la Municipalidad de Rafaela, asistieron los secretarios de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, y de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino.

Se trató de un encuentro trascendental al tratarse de una convocatoria ministerial que legitima la alianza intersindical que integran los tres sindicatos más representativos de la provincia, construyendo un ámbito plural en el que se puedan discutir las problemáticas del sector. En ese contexto, los dirigentes sindicales manifestaron la urgente necesidad de recomponer el salario de los agentes municipales y comunales ante la situación socioeconómica que afecta gravemente a las familias trabajadoras.

No obstante, en dicho encuentro, las partes dialogaron pero no pudieron encontrarse en medio de posturas demasiado lejanas para cerrar un acuerdo. De esta manera, se ratificó el paro de 24 horas para este miércoles 7 de febrero, que fue de manera contundente en nuestra ciudad. Igualmente, se mantendrá el canal de diálogo para avanzar en la construcción de una política salarial que contenga las necesidades profundas de los trabajadores.



"QUEREMOS RESOLVER EL

PROBLEMA LO ANTES POSIBLE"

La adhesión al paro de municipales en Rafaela ha sido prácticamente total. Y en este sentido, Darío Cocco comentó ayer en charla con La Mañana de ADN que "el martes hemos tenido una reunión donde no hemos llegado a ningún tipo de acuerdo. Nosotros queremos cerrar el 2023 con el porcentaje de inflación acumulada, que es del 215%, y después empezar a rediscutir lo que hacemos en el 2024. Lo que se ha tirado sobre la mesa no ha llegado a las expectativas que nosotros teníamos y quedamos en seguir trabajando. Este plan de lucha ya se había determinado con el grupo de delegados tanto de Rosario como de Santa Fe y Rafaela y la idea es pasar este miércoles esta medida y volver a sentarnos. El diálogo está totalmente abierto y queremos resolver el problema lo más rápido posible, no solamente para que los compañeros tengan el aumento salarial en sus salarios, sino también para darle a la comunidad los servicios que estamos prestando".

Con respecto a los porcentajes y a la diferencia que queda pendiente del 2023, el secretario general del SEOM Rafaela expuso que "nosotros habíamos acordado un 140% para el mes de enero. Pero si tomamos la inflación acumulada estamos en 75 puntos aproximadamente de diferencia, dependiendo de cómo se tome la base de cálculos, si la tomás en enero'24 o en enero'23. Y si es en enero de este año, estaríamos hablando de un 36% de diferencia y eso es más o menos lo que estamos tratando de establecer, que es bastante parecido a lo que ha hecho la provincia con sus empleados en general, tanto en la paritaria de la administración central como la que se ha acordado con AMSAFE".

Y a continuación, en relación a los sueldos, Cocco acotó que "nosotros hoy tenemos salarios bajos. De acuerdo a las categorías que recién se inician o las más bajas, los sueldos están en 250.000 pesos aproximadamente y una canasta familiar para 4 personas está en 500 mil, y sin tener en cuenta el alquiler. Estamos un 100% abajo de lo mínimo que se podría estar pretendiendo, es enorme la diferencia. Si encima vemos que perdimos estos más de 70 puntos con la inflación, realmente estamos hablando de salarios muy por debajo de lo mínimo indispensable. No hay manera de resolver la problemática de los trabajadores con este tipo de salarios y creo que ahí es donde hay que poner el punto, porque hay que trabajar muchísimo en poder contener a los trabajadores para poder después darle las comodidades y las respuestas que ellos necesiten. El acatamiento fue 100% y eso también tiene mucho que ver con el respaldo de las bases a la necesidad que estamos pasando". Igualmente, de no mediar avances en el plan de lucha en los días siguientes, no se descartarían nuevas medidas de fuerza para las próximas semanas.