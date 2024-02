Rock sin Río vuelve con dos fechas imperdibles

Como ya se adelantó en este medio, la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno municipal realizará una nueva edición del clásico de verano en Rafaela: Rock sin Río, que se llevará a cabo el viernes 9 y sábado 10 de febrero desde las 21:00 en Anfiteatro del Parque Comunidad Pueblos Originarios Awyayala (Ex Parque de los Eucaliptos).

En caso de lluvia se realiza en el Centro Recreativo Metropolitano (Av. Roque Sáenz Peña 502). Durante ambas jornadas habrá dos escenarios en simultáneo, uno en el tradicional anfiteatro y el otro destinado a versiones acústicas.

El viernes 9, en el escenario principal, se presentarán Andrés Bernini Banda, Maximiliano Carena and the Golden Mafia, y Todo se Rompe. Mientras que en el escenario acústico actuarán: Juan Mire – Diego Llull Versiones Acústicas y JUC/Hey Tom.

Por su parte, el sábado 10 se presentarán Dandy Dominó, La Rola y Pampa Soul Trío en el escenario principal y Bichos y Mil Kill escenario acústico.

Cabe destacar que, durante ambas jornadas, CIMURA y Club Quilmes estarán a cargo de las cantinas.



EL DETALLE DE LOS ARTISTAS

Andrés Bernini Banda: Es un proyecto musical integrado por Andrés Bernini en voz y guitarra, Maxi

Carena en guitarra principal y coros, José Levrino en teclado y voz, Demis Celis en bajo y Fede

Pérez en batería. Comenzaron sus ensayos en julio de 2023, para su debut el 8 de septiembre del mismo año en la ciudad de Rafaela. Han realizado también diversas presentaciones en la ciudad de Sunchales.

La banda está influenciada musicalmente por el rock clásico argentino/internacional, la canción,

el pop, pop/punk y el indie.

Su repertorio cuenta con los singles lanzados por Andrés Bernini como solista (3 de los cuales formarán parte de un nuevo EP) y reversiones de material de las bandas que formó parte a lo largo de su trayectoria, tales como Circadian, Seres Nocturnos e Insomnes.



Maximiliano Carena and the Golden Mafia: Conformada por Maximiliano Carena, Nicolás Santillán y Guillermo Zimmerman, esta propuesta presenta canciones de autoría propia, tanto solista como de la etiqueta Supersonic Loser. Estética sonora: Rock Garage, Grunge, Industrial, Shoegaze y Punk.



Todo se Rompe: Es una banda rafaelina compuesta por cuatro integrantes: Francisco Peretti en bajo, Kael Warnes en guitarra, Matt Cogno en batería y Facu Paschetta en voz. Poseen una variada influencia que va

desde emo, post-hardcore hasta rock asiático, con toques pop-punk y alternativo.

En palabras de los propios artistas: “La idea es transmitirles todo lo que sentimos y lo que llevamos día a día para que se lleven algo y les quede cuando estén en sus casas después del show, cuando se van a dormir y se queden pensando por rato largo”.



Juan Mire – Diego Llull Versiones Acústicas: Es un dúo que interpreta grandes clásicos del rock internacional en formato acústico. Formado en 2008, lleva ya 15 años rodando por los distintos bares y eventos de Rafaela y la región, musicalizando momentos y versionando las grandes producciones de

todos los tiempos que supieron sonar en las FM.



JUC / Hey Tom: El artista rafaelino inició su carrera musical en 2019. Durante el proceso, colaboró con

productores de la ciudad como Diego Martino, Hey Tom y Ralph Warnes. Es un músico versátil por los géneros proyectados, los cuales son: Balada, Trap, Rock, Reggaetón, etc. Su voz se escuchó en festivales como “Suena Festival de Música Joven”, “Rugido Urbano” (Zona Zero), “Que Sea Rock” y “Rafapalooza”. En su canal oficial de YouTube (JUC Oficial), se encuentra su último lanzamiento: “STAR”, producido por Ralphrk y Breaking Films en el lente.



Dandy Dominó: Es una banda de amigos que realizó su primer show en vivo hace tres años. Comparten el placer de hacer -con puro disfrute y compromiso- música de Los Redondos. Está conformada por Cantante: Franco Cánepa; Guitarras: Emanuel Gull y Nicolás Camilo Mansilla; Saxo tenor: Evelyn Chiavassa; Bajo: Nahuel Gómez; Batería: Martina Adorati.



La Rola: Se inicia a mediados de 2002. Comenzó haciendo covers de bandas nacionales con estilos de música bien definidos. Sus presentaciones en distintos lugares de la ciudad le otorgaron un pronto reconocimiento que los llevó a producir su propio CD. En 2005, La Rola graba su primer demo titulado “Me gustas”, con un número, el 42, que hace referencia a la tapa del disco, las zapatillas.

De ahí en adelante, el grupo empieza a sonar en radios, bares, y en diferentes lugares. Se afianzaron más y lograron una mayor difusión al convocar cada vez a más público a sus presentaciones. En el año 2008 graban su segundo disco “No es para vos”, donde la madurez de la banda empieza a notarse. En el año 2014 graban su tercer disco, “Momento”, un CD con un sonido muy particular, temas más trabajados, dejando de lado las individualidades y respetando el trabajo en equipo como motor para el armado. La Rola, además de en el ámbito local, se ha presentado varias veces en Santa Fe, Rosario, Córdoba, compartiendo escenario con artistas reconocidos y bandas consagradas. Integrantes: Alejandro Ruffinengo: voz y guitarra. Leandro Garetto: voz y guitarra. Guillermo Zimmermann: bajo. César Imwinkelried : batería. Mariano Gambaudo: armónicas.



Pampa Soul Trío: Es una banda de covers en inglés de rock, soul, pop. Su amplio repertorio recorre todas las épocas, desde los años 60 hasta la actualidad, y abarca una amplia variedad de estilos: desde The Beatles y Rolling Stones, hasta Harry Styles y Ed Sheeran, en plan trío poderoso

con un ajustado trabajo vocal.



Bichos: Integrada por Marcelo Coco Boiero en voz y bajo; Mateo Aguirre en guitarra; y Diego Cule Paublan en cajón, comenzaron hace ya un año y medio haciendo canciones de Rock nacional abarcando estilos como, Baladas, Blues, Rock And Roll. En 2023 el grupo fue creciendo y han recorrido distintas ciudades de la provincia.



Mil Kill: Es una artista versátil que se destaca en géneros r&b, blues y rap; se presentará en el escenario con una propuesta cargada de power.