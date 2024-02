Ricardo Gigena sorprende con el gran lanzamiento de su tema: "Aguas Que"

Con una gran trayectoria en la música, tanto como docente, cantante y compositor, Ricardo Gigena presentó hace tan solo unos días su nuevo tema: "Aguas Que". Producida en Rosario, con la participación de otros grandes músicos que pusieron lo suyo con el violín, la viola, el violoncello, el piano rhodes y la guitarra, Ricardo realiza un gran despliegue tanto vocal como instrumental, con un videoclip que muestra a la perfección ese engranaje de múltiples artistas y un proceso creativo largo pero nutritivo.

LA OPINIÓN buscó la palabra de Ricardo, quien se encuentra al día de hoy muy emocionado por la repercusión del tema.

En primer lugar, se refirió al proceso creativo y a cómo surgió este proyecto: "El proceso de creación data de hace un año atrás, cuando compongo la maqueta de la canción y se la mando a Ariel Dobler (poeta de Traslasierra, Córdoba) para que le ponga letra. Al tiempo, él me la devuelve, y ahí (en unos 8 meses, aproximadamente) terminé de componer la obra para violín, viola, violoncello, piano rhodes, guitarra clásica y voz. Le escribo a Lucas Querini que es un músico de Rosario (nacido en Rafaela) muy admirado por mí y le propongo la producción y dirección del proyecto. Él acepta y llama a Simón Lagier en violín, Milena Di Giorgio en viola y a Leonardo Sturam en violoncello. Yo me hice cargo de guitarra y voz".

Por supuesto, todo esto sucedió antes de grabar. El gran día fue el 11 de noviembre: "Fuimos a grabar a Penny Lane (estudio de grabación de Rosario) y Carlos Altolaguirre y Renzo Alberá nos grabaron. Fue muy bello todo. El 8 de diciembre fuimos a mezclar y a partir de ahí otro rosarino nacido en Rafaela, el gran Hernán Castagno, editó el video que él mismo había filmado".

Además, destaca el apoyo del Instituto Nacional de la Música: "En el medio Inamu me dio parte de la inversión, producto de que yo había presentado el proyecto para fomento unos meses atrás".

En este sentido, Ricardo agrega: "La propuesta surge de mi necesidad de celebrar la vida siempre a través de la música, que es lo que sé hacer y lo que me gusta hacer. Este ejercicio me sana todo mal de toda índole y me da el envión y la vida, el aire que necesito para vivir y contagiar a mis amores, los que me arman, todo savia vital espiritual, santa, eterna, atemporal. También de mi necesidad de hacer algo en conjunto con el gran maestro Lucas Querini a quien hace mucho que admiro".

Para finalizar, expresa: "Las sensaciones que tuve con el lanzamiento son de plenitud, armonía, vitalidad, alegría, felicidad, paz, de renacer, revivir, de fluir, de dejar partir las cosas que necesito dejar partir para dejarme ir. Dejarme ir a lugares bellos que merezco por hombre libre, vivo, pleno. Feliz. De esta experiencia me llevo el amor". La canción puede escucharse en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Yr8BciyHhIM



SOBRE RICARDO GIGENA

Ricardo Gigena nació en Rafaela (prov. De Santa Fe) el 30 de octubre de 1970. A los 9 años se inició en el estudio del acordeón a piano con el maestro Enrique Dellágata. A los 15 años comienza el estudio de la guitarra en forma autodidacta. Estudia primero armonía y contrapunto y después composición en el Instituto Superior de música de la universidad del litoral. Estudia composición con el maestro Dante Grela.

En 2005 graba su primer disco solista donde participan músicos de destacado talento como José Ignacio Perren en piano, Jonatán Santillán en violín, Marcelo Actis en contrabajo, Hernán Castagno en percusión y María Baralle en flauta traversa. El disco tiene folclore, rock, música clásica y la fusión de éstas. Tiene canciones cantadas por el solista y obras corales interpretadas todas las voces por Ricardo.

Fue docente de música de la escuela normal, del colegio nacional, del jardín gurrumines (donde dirige y graba el disco "la banda gurrumina" en 2004 con participación de los alumnos, docentes y músicos de la ciudad) y del colegio comercial, la escuela "22 de noviembre" de música popular de Rafaela y la granja hogar El Ceibo.

Ha compartido escenarios (como único número soporte) con músicos de distintos géneros entre los que se destacan Raúl Carnota, Dúo Coplanacu, Jaime Torres, Chango Spasiuk, Antonio Tarragó Ros, Pedro Aznar, Ramón Ayala, Edgar Difulvio, Negrín Andrade, Liliana Herrero, Coqui Ortiz, Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale y Los pericos. Fue soporte también de León Gieco e invitado a cantar con él la canción "sólo le pido a Dios".