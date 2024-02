Luis Brandoni habló sobre el futuro de la serie "Nada"

La serie "Nada" fue uno de los grandes éxitos que tuvo la plataforma Star+. Protagonizada por Luis Brandoni y con la participación especial de Robert De Niro, la ficción pasará a la pantalla grande, según confirmó el actor argentino en LAM.

"Les voy a dar una primicia, la serie en total dura 2 horas 20 minutos y pareciera ser que en el mes de marzo se va a dar como una película en todos los cines de la Argentina", reveló Brandoni.

"Ya hacía bastante tiempo que no tenía un programa de televisión exitoso, pero esto superó cualquier expectativa que yo podía tener, porque la gente lo tomó con mucho entusiasmo. La serie era corta, la gente la vio de un tirón y además me fui enterando por comentarios de los directores y de algunos productores que fue un éxito muy grande en gran parte de Latinoamérica, pero también en otros países, como Estados Unidos o Italia", aseguró.



LA SEGUNDA TEMPORADA

"La serie tiene muchos méritos, pero tiene uno muy llamativo, cómo se luce la ciudad de Buenos Aires", destacó Brandoni, quien además de revelar que la serie se podrá ver en cines contó que habrá una segunda temporada.

"Hay posibilidades de hacer una segunda temporada, en unos días tal vez me voy a enterar. La productora está interesadísima... de modo que es posible. La segunda temporada de Nada se llamará Todo", afirmó.

En esta ocasión, no se mostrarán paisajes de Buenos Aires porque el rodaje se haría íntegramente en Nueva York.



SU AMISTAD CON ROBERT DE NIRO

"La participación de De Niro es extraordinaria. Además, es muy curioso, porque nunca en su vida hizo una serie de televisión. Hizo cine, hizo teatro... y después hizo cine otra vez. Somos amigos, nos hicimos amigos a través del tiempo. Nos juntó Lito Cruz", detalló Brandoni.

"El otro día lo vi en televisión. Lo vi llorando, hablando de su séptima hija. Es una nena la que tuvo. Me temo que esa nena fue encargada en Buenos Aires. Tendría que hacer la cuenta", afirmó el actor, que habla con su amigo en inglés, italiano y “mucho con las manos”. NA