Hablamos por Nuestros Abuelos que fueron silenciados por más de 500 años…



¿Quiénes somos?

Somos descendientes de las Naciones Originarias que habitaron libremente y en armonía con la Naturaleza, desde siempre estos territorios que legítimamente nos pertenecen. En el año 1991, viendo el desconocimiento que había respecto a nuestra existencia, comenzamos a salir en la Agrupación Gaucha San Francisco de Asís que Coordinaba Ángel Barreto, luego armamos la Agrupación Aborigen Yapay Peñí que coordina Julio Montaña, salimos para decirle a los hermanos y hermanas de Rafaela, que aún vivimos mezclados entre los habitantes de esta ciudad enclavada en nuestros legítimos territorios. Nosotros los Tonokote, Moqoit, Qom, Guaraní, Diaguita, Sanavirón, Comechingón, Mapuche, Charrúa, Vilela, Wichí, Chaná, Chorote, Abipón, Lules, Chimú, les traemos un mensaje de existencia para que sepan:

Que vivimos, Que estamos, Que somos presentes.

Con Sabiduría Milenaria hemos Preservado Nuestra Cultura Físico-Espiritual y Comunitaria.

Hoy a más de 500 años de invasión y colonización territorial y mental, nosotros los descendientes de las Naciones Originarias de Awyayala, caminamos por las actuales ciudades que son y significan el colonialismo moderno, emblema del monopolio imperial, pero no nos olvidamos de quiénes somos y mucho menos de dónde venimos, nuestra memoria genética corre por nuestra sangre Originaria de este Continente Awyayala, nutriéndonos de la gran sabiduría y la fortaleza de nuestros antepasados, que nos permitió sobrevivir al holocausto más grande de esta humanidad, más de 85.000.000, sí, más de ochentaicinco millones de hermanos-abuelos muertos a manos de los invasores, “datos que desconocen o no quieren dar a conocer, por complicidad, muchos profesores, escritores e historiadores”. Solo a Eduardo Galeano y a Osvaldo Bayer hemos visto-oído que lo han dicho.



Cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero nunca, jamás, pudieron arrancar nuestras raíces.



Jallalla Qollassuyu!!! Jallalla Tawantinsuyu!!! Jallalla Awyayala!!!



¿Que ofrecemos?



Compartir Nuestros Saberes Ancestrales, con sentido de Dualidad, Reciprocidad y Complementariedad en un Estado Comunitario para que juntos disfrutemos del “Sumaj Kawshay”, “El Buen Vivir” en lo Social y Espiritual:

1) Visitas a escuelas primarias, secundarias y terciarias, grupos familiares y personalmente, con sentido de reflexión respecto de lo que hay culturalmente y lo que ofrecemos.

2) Publicación mensual revista “La Voz de las Naciones Originarias”.

3) Programa La Voz de las Naciones Originarias, en Radio Tawaintisuyana, La Radio de las Cuatro Regiones del Sol, FM 89.9 y www.lavozdeawyayala.org.ar, lunes a lunes durante las 24hs.

4) Audios, Vídeos, Fotografías. 5) Bibliografía recomendada. 6) Turismo recomendado.



Objetivo: Reforzar y Valorar Nuestra Identidad. Difundir y Defender Nuestra Cultura Ancestral.

Invitamos a visitarnos, buscar datos, porque no es cuestión de colores ni lugares donde hayamos nacido, es cuestión de adentrarse en el Arte de Vivir y Con-Vivir en Armonía con La Naturaleza, con Todo lo Existente: Humanos, Árboles, Animales.

Estás Invitada/o

¡¡¡Por un Estado Plurinacional y Pluricultural!!!