Al final, el Regional Amateur dará cinco ascensos

El Consejo Federal confirmó un quinto ascenso para el Torneo Regional. Los cuatro ganadores de los encuentros que se jugarán este domingo 11/2 que ya tienen sede confirmada, más el ganador del cuadrangular que disputarán en formato "semifinal y final" quienes pierdan los primeros encuentros decisivos, serán los cinco clubes que jugarán el Torneo Federal A la siguiente temporada.

Los motivos obedecen a una reestructuración en las zonas del Federal A en la próxima temporada que comenzará el 24 de Marzo y propiciar una categoría superior con un número par de equipos. El mencionado cuadrangular ya tiene fecha y formato definido: Se jugarán en sendos domingos (18 y 25 respectivamente) en modo "semifinales y final", todo en cancha neutral.

Esto no hace más que seguir profundizando los lamentos en barrio Parque. Ben Hur sin dudas dejó pasar una gran chance el domingo ante Colón de San Justo, al margen de todo lo ya comentado sobre los merecimientos que realizó para quedarse con la serie que determinó el ganador de la Región Litoral Sur.

SEMIFINALES: 18/02/2024

Partido 1: Perdedor Región Centro/Norte vs. Perdedor Región Cuyo Litoral Norte

Partido 2: Perdedor Región Patagonia/Región Litoral Sur vs. Perdedor Región Bonaerense Pampeana Sur/Norte.

FINAL: 25/02/2024

Ganador Partido 1 vs Ganador Partido 2.

RINCON DE LOS SAUCES RIVAL DE COLON

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal falló sobre los graves hechos de violencia sucedido el pasado domingo cuando Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia recibía en su estadio al equipo neuquino. La resolución elimina a Jorge Newbery de la competencia, le da el pase a la final a Rincón (había ganado 2 a 0 en la ida) y además, castiga deportivamente, dirigencialmente y económicamente al "Lobo".

Rincón de los Sauces es un equipo apoyado por el Sindicato de Petroleros de Neuquén, que tuvo un crecimiento muy marcado en su corta trayectoria, ya que fue fundado en la década pasada.

Cabe destacar que las sedes ya están confirmadas para cada cruce y en cuánto a la programación de los encuentros, solo restaría conocer los horarios, cuestión que también verá la luz este miércoles por la tarde.

Dep Rincón vs Colón de San Justo, en cancha de Estudiantes Rio Cuarto.

Gutiérrez de Mendoza vs Defensores de Formosa en cancha de Sportivo Belgrano (San Francisco, Cba).

Camioneros vs Kimberley de Mar del Plata, en cancha de Racing de Olavarría.

Sarmiento La Banda (SdE) vs Altos Hornos Zapla, en el Estadio Bicentenario de Catamarca.