El fixture de Libertad en la Liga Federal

Se dio a conocer el fixture de la próxima Liga Federal de Básquet 2024, en la que participará Libertad de Sunchales. Los Tigres, que integran el Grupo A de la Conferencia Centro/Oeste, debutarán el martes 27 de febrero en Morteros ante 9 de Julio. El estreno en casa será el viernes 8 de marzo ante el Ceibo de San Francisco.

Transitando la cuarta semana de entrenamientos, el plantel conducido por Gustavo Lucato conoce su camino en la primera fase de la Liga Federal. Serán partidos de ida y vuelta, para luego comenzar con los playoffs de Conferencia.

El fixture aurinegro es el siguiente:

Fecha 1: (27/2) vs 9 de Julio de Morteros (V).

Fecha 2: Libre.

Fecha 3: (8/3) vs El Ceibo de San Francisco (L).

Fecha 4: (13/3) vs Central Argentino de Villa María (L).

Fecha 5: (18/3) vs Bochas Sport Club de Colonia Caroya (V).

Fecha 6: (23/3) vs Almafuerte de Las Varillas (V).

Fecha 7: (27/3) vs Argentino de Marcos Juarez (L).

Fecha 8: (5/4) Bochas Sport Club de Colonia Caroya (L).

Fecha 9: (9/4) vs Central Argentino de Villa María (V).

Fecha 10: (16/4) vs Argentino de Marcos Juarez (V).

Fecha 11: Libre.

Fecha 12: (27/4) vs 9 de Julio de Morteros (L).

Fecha 13: (3/5) vs Almafuerte de Las Varillas (L).

Fecha 14: (7/5) vs El Ceibo de San Francisco (V).



Cabe señalar que la plataforma de streaming Básquet Pass transmitirá en vivo todos los partidos de la temporada, tal y como sucedió en la edición anterior.