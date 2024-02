Messi habló tras su ausencia en Hong Kong

Lionel Messi fue noticia esta semana, como siempre, pero no por sus goles ni por sus maravillosas jugadas en el campo de juego. Esta vez generó el revuelo mundial por una ausencia: el partido en el que Inter Miami, su equipo, goleó 4-1 en Hong Kong a un combinado local no lo tuvo en la cancha.

La ausencia del astro argentino provocó abucheos, silbidos, reclamos y malestar del público en general, que había pagado una entrada, en su mayoría, para verlo sólo a él.

Que Messi no estuviera en aquel partido tuvo que ver con que sufrió una pequeña lesión, razón por la que el entrenador Gerardo Martino decidió preservarlo.

Después de lo ocurrido en la madrugada del domingo, el capitán argentino habló en conferencia de prensa, en la llegada del equipo a Tokio para otro amistoso, y rompió el silencio en torno a su ausencia.

"Estoy contento de estar una vez más en Japón. No es la primera vez que me toca venir: ya tuve la oportunidad en diferentes momentos. Estoy un poco cansado también por toda esta gira que llevamos pero con ganas de jugar el último partido antes de regresar a casa", dijo respecto de los viajes de Inter Miami.

Después amplió: "Venimos haciendo una gira de muchos partidos seguidos, muchos viajes, muchos cambios de horario. Intentaremos prepararnos de la mejor manera para afrontar este partido; queremos seguir creciendo y más allá del resultado".

El equipo de Martino se enfrentará con Vissel Kobe en el Estadio Nacional de Japón, en el amistoso previo a emprender el regreso a los Estados Unidos para cerrar la preparación con un amistoso ante Newell's en Miami.

Instantes después, entonces, habló de su ausencia en el partido de la discordia que originó el malestar general: "Fue mala suerte que no pude estar en el partido e Hong Kong. En el primer partido de la gira en Arabia sentí una molestia en el aductor. Salí y en el segundo amistoso jugué unos minutos para probarme, ver las sensaciones que tenía, porque me había hecho una resonancia y me había saltado un edema en el aductor".

Y sentenció: "En el entrenamiento anterior, cuando llegamos a Hong Kong, la molestia seguía. Yo siempre quiero jugar pero se me hacía muy difícil".