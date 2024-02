María Juana: entrega de donativos

MARÍA JUANA.- En las instalaciones del Salón del Bicentenario, el senador provincial Alcides Calvo, acompañado por la presidentE comunal, Sandra Gaido, se reuniÓ con autoridades de instituciones de la localidad y de la localidad de Eustolia, con la presencia de su presidente comunal Marcelo Beltramo, con quienes pudieron mantener un diálogo sobre distintos aspectos y también hacer entrega de aportes y donaciones solicitadas por escrito oportunamente.

Con la mirada puesta en la seguridad y el bienestar de los vecinos de la localidad y la región, se realizó la entrega de equipo informático completo, con impresora, como donación para la Comisaría N°4 de la localidad por pedido de la Cooperadora Policial presidida por Raúl Perusia, lo que va a permitir un correcto funcionamiento en el proceso de datos ante denuncias. El momento fue propicio para hacer entrega de otras donaciones, como al Hogar de Ancianos con una notebook, y la Escuela N°483 de Eustolia una impresora, además se realizaron aportes a la Sociedad Italiana de maría Juana que este año cumple 100 años y al Jardín de Infantes Particular Incorporado N°1474 “Santa María de los Ángeles”, los que en ambos casos serán destinados a refacciones edilicias.

Durante el encuentro Calvo reflexionó “Este encuentro se da de manera complementaria a mi trabajo legislativo, creo que tener la oportunidad de llegar aquí ser recibido por Sandra Gaido y su equipo comunal, y por las autoridades de las instituciones nos brinda la posibilidad de conocer de manera directa las diversas situaciones que se viven en el día a día, por eso es que surgió la preocupación en torno a la realidad que le toca atravesar a la empresa SABB S.A., empresa dedicada a la reparación y mantenimiento de vagones de trenes, que tiene un plantel de 82 operarios que hace dos meses no perciben su salario por un trabajo que no se pudo cobrar, sin dudas que es una situación que genera mucha incertidumbre en estas familias que sienten que su fuente de trabajo corre peligro, no solo por esta situación, sino por los dichos a nivel nacional con respecto al futuro de la red ferroviaria Argentina con lo cual estamos acompañando a la UOM para poder lograr que el Gobierno Nacional gire los fondos necesarios ” .