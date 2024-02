Atlético ya tiene árbitro para su debut en Rafaela

En la jornada de este martes la Asociación del Fútbol Argentino confirmó los árbitros que tendrá el segundo capítulo de la Primera Nacional 2024. En este sentido Joaquín Gil fue designado para arbitrar a Atlético de Rafaela y Mitre de Santiago del Estero.

Dicho encuentro se disputará el próximo lunes 12 de febrero a las 20.30hs en el estadio Monumental de barrio Alberdi, lo que significará el debut como local en el año para el conjunto albiceleste.



El elenco que conduce Ezequiel Medrán viene de imponerse por 1 a 0 ante Aldosivi de Mar del Plata y buscará seguir por esa cenda victoriosa, ahora ante su gente. Los santiagueños también comenzaron con el pie derecho el año al imponerse, también por la mínima, ante San Telmo.



Gil, nacido en San Pedro (Bueno Aires), tendrá como asistentes a Matías Bianchi y Sebastián Osudar. El cuarto árbitro será José Díaz.



LA PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA FECHA 2



Viernes 09/02



19.10 Ferro vs Chacarita (Yamil Possi)



Sábado 10/02



17hs Dep. Madryn vs Aldosivi (Brian Ferreyra)

17hs Quilmes vs Talleres (RE) (Franco Acita)

17hs Almagro vs Dep. Morón (Felipe Viola)

17hs San Miguel vs Estudiantes (BA) (Julio Barraza)

17hs San Telmo vs Gimnasia de Salta (Juan Pablo Loustau)

21.15hs Alte. Brown vs Tristán Suárez (Javier Delbarba)

21.45hs Brown (A) vs Temperley (Sebastián Martínez)



Domingo 11/02



17hs Def. De Belgrano vs Nueva Chicago (Juan Pafundi)

17hs Def. Unidos vs Estudiantes Río Cuarto (Edgardo Zamora)

17hs Atlanta vs Colón (Pablo Giménez)

17hs Gimnasia Jujuy vs Arsenal (Nahuel Viñas)

17hs Guemes (SdE) vs San Martín San Juan (Fabrizio Llobet)

18.30hs Dep. Maipú vs San Martín Tucumán (Nélson Sosa)

19hs Chaco For Ever vs Gimnasia Mendoza (Alvaro Carranza)

19hs Racing de Córdoba vs Agropecuario (Adrián Franklin)

20hs Alvarado vs Brown (PM) (Bruno Amiconi)

20hs Patronato vs All Boys (Emanuel Ejarque)



Lunes 12/02



20.30hs Atlético de Rafaela vs Mitre (SdE) (Joaquín Gil)