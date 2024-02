El Día Internacional de Internet Seguro (Safe Internet Day), es un evento de gran envergadura, que fue propuesto por la red INSAFE y apoyado por la Unión Europea.

Se celebra alrededor del segundo martes de febrero. Para 2024, el Día Internacional de Internet Seguro está previsto para hoy, 6 de febrero.

Más de cien países alrededor del mundo celebran este día cuyo objetivo principal, es crear conciencia de la importancia que tiene el hacer de Internet una plataforma digital más segura.

Es a partir del año 2004, cuando se toma en cuenta esta iniciativa, que ha movilizado a millones de personas en todo el mundo para promover y debatir sobre el correcto uso de Internet, sobre todo para los niños y jóvenes, ya que es la población más vulnerable.

Recomendaciones para el correcto uso de Internet

Sin lugar a dudas, Internet se ha transformado en una herramienta indispensable en el diario vivir de las personas. A través de este medio tecnológico, los seres humanos pueden disfrutar de una serie de bondades que en el pasado eran impensables.

Son muchas las ventajas y beneficios que ofrece el mundo en línea, por ejemplo, tener el acceso directo a cualquier forma de educación; la comunicación con otras personas o familiares, sin importar las distancias; compras online y acceso a plataformas de ocio, como las plataformas de contenido audiovisual, películas y series, videojuegos, etc.

Sin embargo, no todo es bueno, ya que, al ser un medio de comunicación accesible a todo tipo de público, el uso de Internet, también puede convertirse en un serio peligro, sobre todo para los niños y jóvenes de hoy.

Por esta razón, no está de más, que las personas aprendan algunas estrategias que les permitan estar más seguras, una vez que se introducen en este mundo y comienzan a formar parte de esta red.

Navega de forma segura

Con estos sencillos y prácticos pasos, podrás aprender cómo estar más seguro cada vez que entras en Internet:

Si ya formas parte de algunas de las redes sociales más importantes que se conocen en Internet, evita el contacto con personas extrañas. No aceptes invitaciones de personas que no forman parte de tu círculo familiar o social.

Es necesario que utilices una conexión segura. Lo recomendable es que lo hagas desde tu casa y no en lugares públicos, ya que cualquier persona podría averiguar tus datos con mayor facilidad.

Evitar dar información confidencial, como dirección, teléfonos, fotografías, claves, etc.

Eliminar de inmediato correos sospechosos o vínculos.

Si eres un niño o persona joven, lo más recomendable es pedir orientación a las personas mayores, especialmente los familiares más cercanos, quienes estarán en la capacidad de darte el consejo más adecuado del correcto uso, cada vez que te encuentres navegando por la Internet.

Slogan de la campaña: Juntos por una mejor Internet

El eslogan de la campaña se centra en hacer de internet un lugar mejor y más seguro para todos, pero especialmente para los niños y los jóvenes que cada vez más tienen acceso a esta herramienta para la educación y la información.

Día de Internet Segura 2020



El Día de Internet Segura, se celebró en 2020 el 11 de febrero. El lema fue: "Una Internet mejor comienza contigo: juntos aprendemos ciberseguridad".

Con ello, se buscaba que todos los usuarios asumieran una actitud responsable, así como hacer de Internet una herramienta más segura, sobre todo para la población más joven.

El evento estuvo orientado a toda clase de público para que de una forma participativa pudieran aportar ideas, soluciones y nuevas estrategias en la búsqueda de un Internet más seguro para todos.

Entre las actividades organizadas destacó la dirigida a niños y jóvenes cuyo lema fue "Juntos aprendemos ciberseguridad". Desde el Canal Internet Segura for Kids, se ofrecieron una serie de dinámicas educativas que podrán ser puestas en práctica en las escuelas y que tendrían como finalidad educar a los estudiantes en el correcto manejo del ciberespacio.

¿Cómo celebrar el Día Internacional de Internet Segura?

Para celebrar el Día Internacional de Internet Segura, puedes comenzar hoy mismo sólo creando conciencia entre tus familiares y amigos de la importancia que tiene educar a las personas en el correcto uso de Internet.

Sobre todo, dando prioridad a los niños y jóvenes por ser las personas más susceptibles, una vez que entran en contacto con estos medios tecnológicos.

Por otro lado, sí eres padre de familia, habla con tus hijos de la importancia del uso responsable de Internet y las distintas redes sociales que hoy se conocen, que han sido creadas para ofrecer a sus usuarios una mayor y mejor calidad de vida.