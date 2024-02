Cartelera de Novedades

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) percibirán sus haberes en febrero en una fecha de cobro distinta a la usual debido un cambio en el calendario de pagos.

En la misma línea, el Gobierno confirmó el pago de un bono de $ 55.000 que incrementará su poder de adquisición.

El organismo previsional modificó las fechas de la liquidación de los haberes debido a que en febrero habrá dos feriados por Carnaval en la tercera semana de febrero.

El lunes 12 y el martes 13 del corriente mes crearán un fin de semana largo, por lo que las entidades bancarias no prestarán servicios. De esta manera, el calendario de pagos se acomodó a los días no laborales.



¿CUANTO SE COBRA?

Según informó El Cronista, los jubilados y pensionados de la ANSES cobrarán en febrero un haber de $ 105.712. De acuerdo con la Resolución 81/2024, los titulares de la mínima percibirán un bono de $ 55.000.

En la misma línea, los adultos mayores que cobren por encima del piso jubilatorio percibirán "la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $ 160.712,61".

El Gobierno de Javier Milei anunció que mantendrán la fórmula de actualización trimestral de la Ley de Movilidad. Será aplicada en marzo y por el momento se desconoce el porcentaje de aumento. Aunque por el momento esto tiene final abierto ya que se mantiene el debate de la Ley Ómnibus en el Congreso.



CALENDARIO

DE PAGOS

El calendario de pagos quedó de la siguiente manera:

* Jubilados y pensionados con haberes mínimos:

- Documentos terminados en 0: jueves 8 de febrero

- Documentos terminados en 1: viernes 9 de febrero

- Documentos terminados en 2: miércoles 14 de febrero

- Documentos terminados en 3 y 4: jueves 15 de febrero

- Documentos terminados en 5: viernes 16 de febrero

- Documentos terminados en 6: lunes 19 de febrero

- Documentos terminados en 7: martes 20 de febrero

- Documentos terminados en 8: miércoles 21 de febrero

- Documentos terminados en 9: jueves 22 de febrero

* Jubilados y pensionados con haberes superiores:

- Documentos terminados en 0 y 1: viernes 23 de febrero

- Documentos terminados en 2 y 3: lunes 26 de febrero

- Documentos terminados en 4 y 5: martes 27 de febrero

- Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 28 de febrero

- Documentos terminados en 8 y 9: jueves 29 de febrero



REGISTRO DE “MI HUELLA”

* “Mi Huella” es un sistema que permite reconocer la identidad de las personas a través de la digitalización de las huellas dactilares para facilitar la realización de trámites. Si residís en el exterior y tenés tu domicilio de residencia registrado en ANSES, no necesitás enrolar tu huella. Para poder realizar trámites, deberás contar con un apoderado.

Tienen que hacerlo jubilados y pensionados de ANSES y sus apoderados; y personas que cobren pensiones no contributivas y sus apoderados. La documentación a presentar es el DNI del jubilado o pensionado y su apoderado; y el DNI del apoderado, si es que este quien va a enrolarse.

El trámite es presencial con turno. Si tenés impedimentos físicos o de movilidad para registrar tus huellas podés solicitar la exención al programa.