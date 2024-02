Boca logró su primera victoria

Boca recuperó la memoria y logró su primer triunfo en el certamen al derrotar a Tigre por 2 a 0, en Victoria, en un encuentro válido por la tercera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024. Miguel Merentiel, a los 18 minutos del primer tiempo y, Darío Benedetto, a los 23 del mismo período, le dieron el triunfo al equipo Xeneize.

Con este resultado, el equipo de Diego Martínez logró su primer triunfo y alcanzó las cinco unidades en su zona, lo que lo mantiene expectante, mientras que el Matador se ubica en los últimos puestos.

El conjunto de La Ribera fue puro sacrificio para sacar adelante y, la bandera de ello fue Merentiel, quien forzó el error de la última línea de Tigre y tras las dudas que dejó Agustín Cardozo, Facundo Giacopuzzi y Gian Nardelli, el delantero fue pura potencia para resolver de forma exquisita el 1 a 0 ante la salida del arquero Matías Tagliamonte. Posteriormente, el uruguayo asistió a al "Pipa" Benedetto, quien tocó con sutileza y celebró el 2 a 0 ante un equipo que estuvo apático. En el complemento, Boca mantuvo su nivel de juego y coqueteó en varias oportunidades de convertir el resultado en goleada, pero no supo aprovecharlo y Tigre con tibios avances estuvo cerca del descuento pero no lo logró y continúa en caída libre.



TIGRE 0 - BOCA 2

Estadio: José Dellagiovanna. Árbitro: Fernando Echenique. VAR: Silvio Trucco.

Tigre: Matías Tagliamonte; Facundo Giacopuzzi (74' Garay), Augusto Aguirre, Gian Nardelli, Martín Ortega (46' Maroni), Juan Sánchez Miño; Walter Rodríguez (46' Juan Esquivel), Agustín Cardozo, Brahian Alemán; Nicolás Contín (46' Londoño) y Blas Armoa (66' Forclaz). DT: Néstor Gorosito.

Boca: Sergio Romero; Lucas Blondel (81' Langoni), Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Luis Advíncula, Guillermo Fernández, Mauricio Benítez (81' Jabes Saralegui), Kevin Zenón (86' Janson); Miguel Merentiel (86' Briasco) y Darío Benedetto (68' Bullaude). DT: Diego Martínez.

Goles en el primer tiempo: 18m Merentiel (B), 23m Benedetto (B).



EMPATE EN LA PLATA

Estudiantes y Racing igualaron 0 a 0 en otro de los partidos correspondientes a la Zona B. El local, que estuvo más cerca del triunfo, sufrió la expulsión cerca del final de Romero. Estudiantes suma 7 puntos y Racing 4.



EL TOMBA IDEAL

Godoy Cruz superó de manera agónica como local por 1 a 0 a Lanús, en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y es líder de la Zona B en el marco de la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024. Tomás Conechny, a los 44 minutos del complemento, le dio el triunfo al equipo cuyano.

Con este resultado, el elenco local alcanzó las nueve unidades en su grupo, mientras que Lanús cosecha solo tres puntos y se complica con los promedios.



HOY DOS PARTIDOS

La jornada se cerrará este martes con dos encuentros. Por la Zona A se medirán a las 21 Atlético Tucumán vs.Argentinos Juniors, y por la Zona B , a las 19, Sarmiento de Junín vs. Defensa y Justicia.