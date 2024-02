Paseo del Centro presentó el “Carnaval de precios”

Este lunes por la mañana, Paseo del Centro realizó una conferencia de prensa para anunciar el lanzamiento de su nueva campaña comercial “ Carnaval de precios”. Consiste en que los comercios adheridos ofrecerán productos con descuentos, que van desde el 50% hasta el 70%, desde este lunes 5 hasta el sábado 10 de febrero.

“Es una iniciativa para aquellos ciudadanos que están en el mercado del comercio adheridos en la ciudad o visitantes de la región para que puedan aprovechar estos descuentos que están haciendo los comercios adheridos para armarse la valijita, si es que se van de viaje para el fin de semana largo, como para la previa y para que puedan aprovechar a comprar lo que necesiten a muy buenos precios”, informó la Coordinadora de actividades del centro, Carolina Pérez.

En total, son 48 los comercios que se sumaron a la campaña, cabe resaltar que pertenecen a diversos rubros. Como por ejemplo, electrónica; óptica; librería; indumentaria femenina, masculina y unisex; chocolatería, entre otros. Estos locales tendrán como identificación un flyer de la campaña, tanto en la entrada como en la sección de productos seleccionados, estos últimos además contarán con carteles que señalen el descuento realizado.

Por otro lado, en la conferencia también se habló sobre la situación actual de los comercios en relación a la caída de las ventas por la crisis económica que atraviesa a nuestro país. Como se informó anteriormente en este diario, las ventas minoristas experimentaron en enero una significativa disminución del 28,5%, según la medición a precios constantes que dio a conocer recientemente la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Sobre esto habló el presidente de Paseo del centro, Juan José Vanoni, y dijo que “a nivel comercial estamos percibiendo una caída en ventas, es real, se está percibiendo. No sé si estaríamos hablando del 28,5%, seguramente ellos han tomado indicadores que han tomado en algún lugar para llegar a ese valor. Justamente a raíz de esta cuestión es que nosotros creamos esta propuesta para que los comerciantes también puedan participar y se apegue a la situación que están percibiendo”, declaró Vanoni.

Esta propuesta de Paseo del Centro resultó muy atractiva a los comerciantes locales, razón por la cual lograron sumar a más de 40 comercios a la campaña. Esto da a entender que el porcentaje de la caída de ventas en Rafaela no debe estar muy alejado del número compartido por CAME, “en ese sentido, siempre nosotros paramos la posibilidad tratando de justamente buscar la alternativa y la propuesta para que personas tanto de acá como de la región se sientan a la vista de la propuesta. Se peguen una vueltita y puedan obtener buenos precios, lo que genera también en cada comercio una caja interesante en esos días”, declaró el presidente del centro, Juan Vanoni.

También se le preguntó por la problemática de los alquileres, cómo estaban sobrellevando la cuestión los comerciantes que alquilan, Vanoni respondió que “es una inquietud bastante generalizada. El valor de los alquileres está moviéndose bastante”. “Yo creo que en un punto también quizá va a suceder de que los dueños, propietarios de locales, en un punto quizá van a adaptar este valor (...) Porque quizá el comerciante no sé si está teniendo esos niveles de dinero como para poder validar ese valor. Por lo tanto creo que va a venir un ajuste en ese sentido”, declaró el presidente del centro.

Finalmente, se habló también de la iniciativa de los comercios locales para sumarse al nuevo programa Cuota simple, impulsado por el Gobierno nacional y que viene a reemplazar al Ahora 12. Según informaron las autoridades del centro comercial, son muchos los negocios que comenzaron a implementar este plan, un notorio contraste con el nuevo programa de Billetera Santa Fe, que hasta el momento cuenta con un aproximado de mil comercios adheridos en toda la provincia. “Nosotros notamos que ahora los bancos están llegando mucho más con nosotros tratando de presentar propuestas que resulten interesantes para que los comercios se sumen. En el caso de Billetera, yo no sé si la propuesta resultó tan interesante, entendemos que no”, informó Vanoni.