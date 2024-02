Un legado demasiado pesado

Por estas horas, el combinado albiceleste Sub23, en manos de Javier Mascherano, busca en Venezuela, uno de los dos cupos que el COI (Comité Olímpico Internacional) prevé para los Juegos Olímpicos de Paris en el Como Sur, cabe señalar que el entrenador, es el único deportista en la historia moderna de nuestro país en conseguir 2 medallas doradas en su especialidad, en los juegos de Atenas y Beijing, que le dieron al futbol argentino ese doble halago y que ahora procura ampliarlo, como entrenador a mediados de año en la capital francesa.

Este objetivo puntual coteja con otro mas a largo plazo, pero igualmente desafiante, de ampliar esa generosa base de pirámide de nuestro futbol en valores jóvenes, que serán sin dudas, los depositarios de estos legados de campeones del mundo y olímpicos, para las próximas competencias, por ejemplo, las de mediados de este año, por la Copa América en Estados Unidos y lo dicho, en Paris, en los juegos de la humanidad.

Donde más promesas concentra la nación celeste y blanca es en Italia. El primero es Valentín Carboni (19 años), mediocampista ofensivo de propiedad del Inter, que actualmente defiende los colores del Monza a préstamo y todavía lucha para hacerse un lugar entre los titulares ya que fue desde el arranque en uno de los 15 encuentros que jugó en 2023.

Siguiendo la tendencia de los cedidos, Enzo Barrenechea (22) milita en el Frosinone junto a Matías Soulé (20), quien a mediados de año tendrá que regresar a Juventus. Gino Infantino (20) y Lucas Beltrán (22) son dos de los grandes proyectos que tiene Fiorentina, que cuenta con mucha presencia argentina dentro del plantel. Bruno Amione (22) ya es titular en el Hellas Verona al igual que Nehuén Pérez (23) con la camiseta de Udinese y Agustín Martegani (23) en Salernitana.

El Milan tiene en su propiedad a Marco Pellegrino (21), quien fue comprado de Platense. Hay que recordar que el Rossonero también es propietario de Luka Romero (19), pero decidió cederlo por un semestre al Almería de España.

El fútbol inglés recientemente recibió la noticia de que Claudio Echeverri (18) será parte del Manchester City a partir de 2025 y es imposible no destacar a las jóvenes figuras que ya brillan en la Premier League. Alejandro Garnacho (19) tuvo un cierre de año fenomenal en el Manchester United incluso con un doblete contra Emiliano Martínez y es altamente considerado por Lionel Scaloni. Todavía en busca de su lugar dentro de los titulares, aparecen Facundo Buonanotte (19) en el Brighton y Alejo Véliz (20) en el Tottenham (sufrió una lesión ligamentaria). En la segunda división de Inglaterra, Carlos Alcaraz (21) es una pieza fundamental en el Southampton que intentará regresar a la máxima categoría. Desde España se posiciona como un joven interesante a seguir el arquero Álvaro Killane (19), quien defiende el arco de la UD Las Palmas y fue considerado por Javier Mascherano en el pasado torneo de L’Alcudia. En el mismo club está Máximo Perrone (21) pero es de público conocimiento que su pase corresponde al Manchester City y que, una vez que termine el préstamo, volverá a Inglaterra. Además, ya es una realidad que Nicolás Paz (19) tiene un futuro enorme con la camiseta del Real Madrid y, en la vereda de enfrente, Lucas Román (19) hace lo propio con el objetivo de ganarse un lugar dentro de la plantilla superior del FC Barcelona.

Portugal siempre se caracterizó por ser el trampolín hacia los mejores clubes del planeta y es por eso que hay que tener en consideración a Alan Varela (22) que ya se hizo dueño del mediocampo del Porto y Gianluca Prestianni (17) luego de dar el salto a Benfica, en este mismo club recalará el ex River y Estudiantes Benjamín Rolheiser (23).

Otros tres nombres para tener en cuenta pero que recién están la línea de la Sub 17 son Mateo Sciancalepore (Espanyol), Lorenzo Luchino (Sevilla) y Felipe Rodríguez Gentile (Preston North End).

Además del Viejo Continente y toda la jerarquía que implica disputar la Champions League o cualquiera de los certámenes continentales, la Major League Soccer también es relevante para la selección argentina desde la llegada de Lionel Messi a Estados Unidos. Por eso, es importante destacar los presentes de Facundo Farías (21) y Tomás Avilés (19) en el Inter Miami, el talento de Alan Velasco (21) con los colores del FC Dallas y el excelente momento del campeón del mundo Thiago Almada (22) con el Atlanta United.

Dejando de lado Argentina, las promesas tienen a Brasil como la gran potencia de competitividad dentro de Sudamérica y Scaloni ya demostró que se mantiene atento a la actividad en dicho país: Lucas Esquivel (22) y Bruno Zapelli (21), quienes fueron convocados en diversas oportunidades, comparten plantel en el Athletico Paranaense.

Este informe sobre la buena camada que ya está en lista de espera, es también la que alentó a Lionel Scaloni y su equipo, a ratificar el rumbo y el compromiso para los próximos torneos internacionales; la fecha de vencimiento de los aportes de los líderes de la Scaloneta no se puede precisar, pero sí, presentir, que a corto plazo dejaran el equipo mayor y entonces, ese gran testimonio quedará en los pies de estos jugadores, a los que, en muchos casos, el futuro ya les ha llegado.