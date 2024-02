Bagnis, primer triunfo argentino

Este lunes se puso en marcha el cuadro principal del Córdoba Open, el ATP 250 que se juega sobre canchas de polvo de ladrillo en el el Polo Deportivo del Estadio Mario Alberto Kempes.

En una continuidad de su sorpresiva actualidad, en duelo de argentinos Juan Manuel Cerúndolo (148°) no logró aprovechar la invitación de la organización y perdió 6-4 y 6-2 frente a su compatriota Facundo Bagnis (207°) en la primera ronda. En el siguiente partido Cachín enfrentará al vencedor del duelo entre el albiceleste Mariano Navone (118°), que recibió una wild card, y el español Roberto Carballés Baena (65°).

En otro resultado de ayer, el colombiano Daniel Galán (79 del ranking) superó al chileno Jaume Munar (75) por 6/2 y 6/4.



PARTIDOS DEL MARTES

A las 14, en el court central, el argentino Federico Coria (103) vs. el alemán Daniel Altmaier (52). A continuación, en el mismo escenario, el argentino Mariano Navone (117) vs. el español Roberto Carballes Baena (65).

A las 16, en la cancha 1, el italiano Luciano Darderi (135) vs. el chileno Tomás Barrios Vera (105) y en la cancha 2 y por el torneo de dobles, Marcelo Melo-Matwe Middelkoop vs. Federico Agustín Gómez-Renzo Olivo.

No antes de las 17, en la cancha 1, el español Bernabé Zapata Miralles (80) vs. el chileno Cristian Garín (89). No antes de las 17.30, en la cancha 2 por el torneo de dobles, Pedro Cachín-Federico Coria vs. The Arribage-Luca Sánchez.

No antes de las 18.30, en el court central, el argentino Román Burruchaga (170) vs. el argentino Diego Schwartzman (116). No antes de las 18.30, en la cancha 1, el alemán Yannick Hanfmann (58) vs. el peruano Juan Pablo Varillas (87).

No antes de las 20.30, en el court central, el argentino Thiago Tirante (109) vs. el argentino Francisco Comesaña (614).