Investigación interna en Red Bull

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Red Bull inició una investigación interna contra su jefe de equipo en la Fórmula 1, Christian Horner, por "comportamiento inapropiado" según la denuncia de una compañera del equipo. "Tras tener conocimiento de ciertas acusaciones recientes, la compañía inició una investigación independiente" afirmó la empresa austriaca.

"Este proceso, que ya está en marcha, está siendo llevado a cabo por un abogado especialista externo. La empresa se toma estos asuntos muy en serio y la investigación se completará lo antes posible". El británico lideró a su equipo en la temporada más dominante en la historia de la F1 el año pasado, con Max Verstappen consiguiendo su tercer título consecutivo y el equipo ganando 21 carreras de las 22 que se disputaron.

El diario The Times informó de que Horner, de 50 años, había sido acusado de comportamiento inapropiado por una compañera, que se quejó a la empresa matriz del equipo. Desde el equipo no se hizo ningún comentario pero Horner, que está casado con la ex cantante de las Spice Girls Geri Halliwell, declaró al diario neerlandés De Telegraaf que negaba completamente las acusaciones.