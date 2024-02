Barraza: "estoy orgulloso de mis jugadores"

Uno de los partidos más emblemáticos de la historia del fútbol que se recuerden mostrando una gran supremacía de un equipo por sobre el otro, pero sin poder traducirlo en un resultado favorable, es el Argentina-Brasil de Italia '90. Salvando las naturales distancias de tiempos y jerarquías futbolísticas, Ben Hur en la noche del domingo fue el que dominó de principio a fin, estrellando tiros en los palos y encontrándose con la figura infranqueable del arquero Gonzalo Chávez, que fue el responsable directo para la clasificación de Colón de San Justo.

Mientras recibía saludos y reconocimientos de jugadores rivales por el juego de Ben Hur, algo así como un premio consuelo en medio del dolor de la eliminación, Gustavo Barraza dialogó con la prensa.

"Si, estamos muy amargados porque nos patearon dos tiros al arco y quedamos afuera. Por eso te da bronca, porque si ellos te hubieran pasado por arriba, ganado bien, es el fútbol, pero se dio de esa manera. Arriesgamos más de la cuenta por ahí, hicimos todo bien, pero nos quedamos con las manos vacías, lo bueno es que lo fuimos a buscar en todo momento. Los jugadores se brindaron al cien por cien, pero la fortuna hoy no estuvo de nuestro lado", expresó con la frente en alto el entrenador.

El gol tempranero de la visita fue un condicionante por el factor de la presión. "Si, imaginate que vas perdiendo 1 a 0 desde el arranque y te hacen un gol enseguida, no es fácil porque la cabeza ya juega distinto, los nervios hacen su papel, pero asi y todo nosotros jugamos por abajo y creamos muchas situaciones. Eso hay que recalcarlo, siempre les dije que teníamos que tener paciencia, que no nos tenían que comer los nervios e imaginate después de ese gol rápido. Estoy muy orgulloso de los jugadores, creo que merecíamos otra cosa por como se dio todo, hicimos dos grandes partidos. Por ahí allá no estuvimos precisos en la última puntada, acá si, pero no estuvimos finos en la definición, pegamos tres tiros en los palos, erramos mucho y esto es parte del fútbol".



SOBRE EL ARBITRAJE

Luego de la eliminación indudablemente se reflotó la influencia que tuvo en el primer partido el arbitraje de Jonatan Correa. En tal sentido Barraza analizó con cierto sarcasmo que "allá nos ganaron con un penal inexistente. A nosotros siempre nos tocan los mejores árbitros de local (en referencia a Billone Carpio), no se si fueron penales los que se reclamaron, a lo mejor no. Pero a nosotros siempre nos dirigen muy bien en nuestra cancha".

Recalcando sobre la manera de encarar la serie, ratificó que "la volvería a jugar de la misma manera, plantearía lo mismo porque creamos situaciones, jugamos por abajo, los metimos en su área en los últimos 30 minutos y nos patearon dos tiros al arco en todo el partido. Sabemos que este es el camino, pero hace rato que se está peleando ahí y lamentablemente no se puede dar el salto".

Además, tuvo un reconocimiento para con los hinchas: "la gente se portó diez puntos, nos alentó siempre".



SOBRE SU CONTINUIDAD

Barraza, ante nuestra consulta, aclaró que "cuando llegué arreglé por el Regional, de hasta donde llegáramos. Ahora nos sentaremos a hablar seguramente y veremos lo que haremos, de parte de los dirigentes, de parte mía, vamos a enfriarnos un poco y pensar. Hay que ver como se encara lo que se viene, porque nunca se sabe, veremos y charlaremos seguramente en la semana".