Los famosos que fueron padres después de los 70

En los últimos días, Robert De Niro compartió su primera foto junto a Gia, la bebé que concibió producto de su relación con Tiffany Chen. El actor de 80 años reveló lo que significa para él ser padre a su edad: “Todo lo que me consume o me preocupa desaparece cuando la miro. Soy padre a los 80 años y es genial. Quiero estar aquí todo el tiempo que pueda para disfrutarla”, dijo en diálogo con AAPP The Magazine.

Pero la estrella de Hollywood no es la única que ha sido padre en la tercera edad, ya que hay otros famosos que han agrandado la familia pasados los 70. ¿Quiénes son?



AL PACINO

El compañero de reparto de De Niro en El Padrino II fue padre a los 83. Fue en mayo del año pasado cuando el intérprete comunicó la noticia a través de su representante: él y su novia de 29 años, Noor Alfallah, estaban en la dulce espera de Roman. Finalmente, en junio se confirmó el nacimiento del bebé, quien nació post separación de la pareja.



MICK JAGGER

El icónico cantante tuvo su último hijo en 2016, cuando tenía 73 años, y lo llamó Deveraux Octavian Basil ya que fue el octavo de la familia. El bebé nació fruto de su amor con la bailarina Melanie Hamrick, quien en ese entonces tenía 29.

“La familia es muy importante para él, y él no está contento con la idea de que cuando llegue el momento de enseñar a su hijo a jugar a la pelota tendrá 80 años”, había mencionado una fuente cercana al músico en aquel entonces.



RICHARD GERE

En 2020, Gere fue padre por tercera vez a sus 70 años. El pequeño fue el tercero proveniente de su relación con la española Alejandra Silva, quien en aquel entonces tenía 37.

Ambos ya habían tenido hijos de parejas previas. Él era padre de Homer (con Carey Lowell) y ella de Albert (con Govind Friedland).



DAVID FOSTER

El productor musical canadiense tenía 71 cuando fue padre por sexta vez en 2021 con la cantante Katharine McPhee, quien tenía 36 en ese entonces.

“Katharine siempre quiso ser madre y tener un bebé con David. No estaban necesariamente tratando de tener uno, pero estaban abiertos a que sucediera”, había comentado una fuente cercana a la pareja en ese momento. NA