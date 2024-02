Un fin de semana con grandes eventos en la ciudad

En el marco de Verano Juntos y en conjunto con espacios culturales y artistas, la Secretaría de Educación y Cultura perteneciente al Gobierno municipal viene llevando adelante una agenda nutrida de eventos, propuestas y actividades artísticas.

Con los más chicos aún de vacaciones escolares y un poco más de tiempo libre de lo usual, las familias disfrutan a pleno del centro y de la programación.

El viernes comenzó con la quinta edición de Mosconi Soho, uno de los eventos gastronómicos que más llama la atención de la comunidad. Pese a la crisis económica actual y los altos niveles de inflación, quienes organizaron el paseo apostaron por brindar una noche diferente y atractiva. La apuesta tuvo sus frutos ya que las reservas se agotaron y todas las mesas estuvieron llenas.

El sábado se llevó a cabo Lava en el Metro, en el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”. La galería de arte propuso “Zona de ensayos para la supervivencia sensible | PALA23”, la cuarta muestra del Programa de Artistas de LAVA, con curaduría de Georgina Ricci. Los artistas que presentaron su trabajo fueron Andrea Ronchi (Totoras, Santa Fe); Daniela Alvarez Fanego (La Falda, Córdoba); Danisa Frissolo (Rafaela, Santa Fe); Diego Iparraguirre Triay (Córdoba, Córdoba); Eliana Palavecino (Rafaela, Santa Fe); Juan Pruvost (Rafaela, Santa Fe); Julieta Papa (San Miguel de Tucumán, Tucumán); Lucía Santos (Mercedes, Buenos Aires); Luciana Weli (Rafaela, Santa Fe); Mariana Legon (CABA); Melina Airaudo (La Falda, Córdoba); Paco Bergallo (Santa Fe); Rocío Ructtinger (Ramos Mejía, Buenos Aires); Yasmin Uasuf (Rafaela, Santa Fe).

La exposición estuvo allí solo ese día y asistieron una gran cantidad de personas, al igual que por la noche, al realizarse Nosotras en el Metro, un espectáculo musical para todo público. Estuvieron presentes con su música Grupo Inoportuna, Guillermina Scalenghe y Todo Verdor.

Para terminar, el domingo fue día de películas en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, con tres opciones en la cartelera que se podrán ver hasta hoy, martes 6 de febrero: ¡Patos!; Muchachos, la película de la gente; y Anatomía de una caída. Cabe destacar que ayer fue el aniversario número 67 de la institución, que celebró a lo grande, con sorpresas y 2x1.



FESTIVAL RAFAELA ACTIVA

El viernes por la noche también se realizó el Festival Rafaela Activa, una iniciativa de los trabajadores de la cultura de Rafaela autoconvocados que tuvo lugar en el Parque Awyayala (ex parque de los Eucaliptos). Hubo música, teatro, intervenciones, feria y cantina. Algunos de los artistas presentes fueron Banda Esporádica, Al margen, NotanJam, Nahu Pani, Celi Astudillo, Nano Juan, Lichi Aimino, Flor Soccetti, Pachu RSK y Foket. Esta es una de las tantas iniciativas que se vienen tomando en Rafaela en torno a la cultura, así como también en diferentes puntos del país. Durante todo enero se realizaron asambleas para debatir las consecuencias que tendría para el arte la Ley Ómnibus y el DNU impulsados por el gobierno de Javier Milei. Sin ir más lejos, el miércoles 24 de enero, todos los sectores de la cultura de la ciudad se sumaron al paro y alzaron sus voces en la Plaza 25 de Mayo. Recorrieron la plaza con carteles, bombos y canciones al ritmo de "La cultura no se vende, se defiende".

La respuesta de la comunidad ante este festival fue alta; se observó una gran concurrencia. Disfrutaron de la música y las intervenciones artísticas, al mismo tiempo que reflexionaron sobre las problemáticas planteadas.



LOS QUE SE VIENE

A la espera de los carnavales, que serán el 16, el 17 y el 18 de febrero y se realizarán en el Anfiteatro Alfredo Williner, la agenda de verano trae algunas propuestas como Rock sin Río, que en esta ocasión, cambiará de espacio. Veranos anteriores se realizó en el Balneario Municipal, pero ahora se eligió el Parque Awyayala (ex parque de los Eucaliptos).

El viernes 9 de febrero, desde las 21:00, se presentarán Andrés Bernini Banda, Maximiliano Carena and the Golden Mafia y Todo se rompe. Habrá, además, un escenario acústico en donde actuarán Diego Llull, Juan Mire, JUC y Hey Tom.

El sábado 10 de febrero, también desde las 21:00, se presentarán Dandy Dominó, La Rola y Pampa Soul Trío. En el escenario acústico estarán Bichos y Mil Kill.

En caso de mal clima se realiza en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación.