ATALIVA. - Desde la oficina de prensa del senador Alcides Calvo se destacó la realización de la Fiesta del Chorizo artesanal, informe que se reproduce seguidamente.

El pasado sábado por la noche, la localidad se movilizó con la realización de la trigésimo séptima edición de la Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal, una celebración organizada por el Club Deportivo Independiente, que en esta oportunidad contó con la presencia del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el senador provincial Alcides Calvo, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, y demás autoridades provinciales y comunales, quienes fueron recibidos por el presidente del CDI, Horacio Fernández, y la comisión directiva, para realizar el acto protocolar correspondiente, lo que marcó el inicio de la celebración.

También estuvieron presentes presidentes comunales de la región, autoridades de instituciones intermedias de la localidad, medios de comunicación, así como también público general que se acercó en familia a compartir esta fiesta, ubicándose en la avenida 25 de Mayo, frente a la plaza homónima donde se desplegó el escenario principal, los puestos gastronómicos y diversas propuestas lo que le dio un marco inmejorable en el que se realizó la elección de la Reina, la actuación musical de Dyno e Iván Gonzalo, Nico Cejas, Te Suena, La Tremenda y el DJ Seba Córdoba, entre otros.

Calvo, al hacer uso de la palabra, expresó: “Volver a una nueva edición de esta tradicional fiesta, quiero valorar la presencia de todos ustedes, sabemos que no son tiempos sencillos, la presencia de las autoridades, pero también quiero que se destaque que venga un gobernador con sus funcionarios, no hace más que resaltar y confirmar que es una gran fiesta, fruto de un gran esfuerzo, sabemos que el Club Independiente ha hecho muchas gestiones con trabajo y mucha dedicación de toda su comunidad para poner en pie y dejar bien alto a la localidad, así que nuestra presencia no hace más que confirmar el compromiso de seguir trabajando por esta institución y por esta querida localidad. Gracias señor Gobernador, sabemos que tiene una agenda intensa, aquí no hay diferencias políticas, lo conozco, conozco su equipo y somos gente de trabajo, sabemos que con diálogo se subsanan las diferencias cuando está el interés de la gente y el interés de las instituciones en este caso en particular felicitar a Independiente de Ataliva que siempre nos encontrará apoyando para un futuro mejor”.