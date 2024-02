Regional Amateur: Ben Hur se despidió de su sueño de ascenso

NO PUDO. / Ben Hur generó, no menos de diez ocasiones de gol, pero le faltó ese segundo tanto que le permitiera ir a los penales y se despidió del Regional Amateur.

FOTO M. LIOTTA NO PUDO. / Ben Hur generó, no menos de diez ocasiones de gol, pero le faltó ese segundo tanto que le permitiera ir a los penales y se despidió del Regional Amateur.

Ben Hur igualó 1-1 con Colón de San Justo en el encuentro de vuelta de la final de la zona Región Litoral Sur del torneo Regional Amateur y quedó eliminado con un global de 2-1 para El Conquistador.



El ‘Rojo’ abrió el marcador a los 6 minutos de la primera parte y gracias a la gran figura de su arquero, Gonzalo Chávez, pudo acceder a la final.



El Lobo fue mucho más que El Conquistador, principalmente en el complemento y con el ingreso de Santini. Pero la falta de efectividad, los palos y la gran noche que tuvo el arquero rival, Chávez, le jugaron una mala pasada al conjunto rafaelino.



Colón, muy refugiado en su campo de juego, sintió la embestida de la BH. El Negro Barraza mandó toda la carne al asador y con tres 9 fue en busca del empate. A los 34 del complemento Chávez en una tremenda respuesta le tapo un cabezazo a Castellano y en la siguiente jugada el 1 visitante no pudo y el Lobo encontró el empate.





El rival de Colón de San Justo en la final aún no esta definido ya que el encuentro entre J. Newbery de Comodoro Rivadavia y Deportivo Rincón, que estaba igualado 0-0, fue suspendido por agresión en la previa a la delegación de Los Sauces.





LOS OTROS RESULTADOS DE LAS FINALES DE ZONAS:



-Región Litoral Norte

Defensores de Formosa 2 vs. Bartolomé Mitre de Posadas 1

- Región Pampeana Norte

Colón de Chivilcoy 1 vs. Camioneros de Luján 1

- Región Norte

Altos Hornos Zapla 1 vs. Talleres de Metán 0

- Región Patagónica

Jorge Newbery 0 vs. Deportivo Rincón 0

- Región Pampeana Sur

Costa Brava de General Pico 0 vs. Kimberley de Mar del Plata 0

- Región Centro

Sarmiento de La Banda 2 vs. Las Palmas 0





Las formaciones y síntesis del encuentro:





BEN HUR: Gonzalo González; Matías Martínez, Luciano Cura, Pablo Moreyra y Lucas Carrizo; Juan Bessone, Leandro Sola, Joaquín Castellano; Gastón Comas y Cristian Barco; Joaquín Molina. Suplentes: Joaquín Aylagas, Matías Clemenz, Matías Rojo. DT: Gustavo Barraza.



COLÓN DE SAN JUSTO: Gonzalo Chávez; Mauricio Del Giudice, Agustín Albano, Tomás Baroni y Osvaldo Arroyo; Guido Rancez, Matías Fantín, Leandro Bertola y Exequiel Gómez; Franco Jominy y Cristian Zilli. Suplentes: Nicolás Ilchischen Culler, Mateo Peresutti, Bautista Ranzani y Agustín Farías. DT: Mauricio Chiementín.



Gol en el primer tiempo: 6m Osvaldo Arroyo (C).

Gol en el segundo tiempo: 35m Nicolás Santini (BH).



Cambios: Inicio ST Diego López y Martín Rodríguez x Bessone y Carrizo (BH), 24m José Alberto x Cura (BH), 29m Nicolás Santini x Comas (BH), 30m Alexis Palacios e Ignacio Mena x Gómez y Jominy (C), 39m Tomás Fagioli x Matías Fantín (C).



Amarillas: Pablo Moreyra (BH); Gonzalo Chávez, Exequiel Gómez, Alexis Palacios (C).



Estadio: "Néstor Zenklusen".

Arbitro: Matías Billone Carpio.

Asistentes: Lucas Coltro y Fabrizio Lipari.

Cuarto árbitro: Leandro Domínguez.