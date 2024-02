Costamagna fue 4° y Saracco 21°

En una final que lo vio largar de manera impecable, en la que después resignó algunas posiciones y en la que se recuperó en la segunda mitad para terminar cerca del podio, el susanense José Luis Costamagna (VW Up) cerró un muy buen domingo en la primera fecha del campeonato argentino del Turismo Pista.

Costamagna, que había finalizado tercero en su serie el sábado, volvió a ser protagonista de la Clase 2 en el autódromo de Concepción del Uruguay, el mismo trazado entrerriano que en la temporada anterior lo vio ganar en la primera visita de la categoría y ocupando el segundo lugar en el regreso de la actividad.

La competencia tuvo como vencedor a Joaquín Melo (Ford Ka), que de ese manera concretó un debut soñado para el representante de Tandil, que festejó en el podio acompañado por Alan Buccholz y Francisco Calo (ambos con VW Up).

En cuanto al rafaelino Ricardo Saracco (VW Up) finalizó 21°, con el total de vueltas, en una final que respondió a las expectativas y que arrojó la siguiente clasificación oficial:

Clase 2 (final - 15 vueltas): 1° Joaquín Melo (Ford Ka), en 29m15s562, a un promedio de 131,619 Km/h; 2° Alan Buchholz (VW Up) a 1s296; 3° Francisco Calo (VW Up) a 5s414; 4° José Luis Costamagna (VW Up) a 5s596; 5° Fernando Iglesias (Corsa) a 6s257; 6° Lucas Bayala (VW Up) a 7s547; 7° Yair Etcheveste (Corsa) a 7s675; 8° Gonzalo Alcaine (VW Up) a 9s613; 9° Pablo Vázquez (Ford Ka) a 9s614; 10° Santiago Lantella (Corsa) a 10s629... 21° Ricardo Saracco (VW Up) a 25s370.

GANARON SUÁREZ Y POSSIEL

En el inicio del programa de este domingo se presentó la Clase 1, quedándose con la victoria Francisco Suárez (Fiat Uno); en tanto que en el cierre del espectáculo, en la Clase 3 consiguió el triunfo Jorge Possiel (Etios), de acuerdo con estas clasificaciones:

Clase 1 (final - 12 vueltas): 1° Francisco Suárez, en 23m32s681, a un promedio de 130,852 Km/h; 2° Conrado Sama a 2s262; 3° Michael Boccagni a 5s316; 4° Ignacio Rodríguez a 5s317 y 5° Nicolás Ruiz (todos con Fiat Uno) a 5s640.

Clase 3 (final - 15 vueltas): 1° Jorge Possiel (Etios), en 27m34s183, a un promedio de 139,686 Km/h; 2° Exequiel Bastidas (Etios) a 197 milésimas; 3° Tomás Martín (Etios) a 3s001; 4° Felipe Martini (Clio) a 4s3606 y 5° Ezequiel Bosio (Nissan) a 6s342.

Próxima fecha (segunda): 1, 2 y 3 de marzo, en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, junto al TC Mouras y TCP Mouras.