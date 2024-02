Se confirmó la lesión de Messi

El DT, Gerardo Martino, precisó por qué el 10 no jugó ante Hong Kong: "Corríamos mucho riesgo", reconoció.

Inter Miami no contó con Lionel Messi en la goleada por 4-1 ante un combinado de Hong Kong este domingo y para dejar de lado cualquier tipo de especulación fue el propio DT, Gerardo Martino, quien explicó los motivos de la llamativa ausencia del capitán, que ni siquiera estuvo disponible entre los suplentes aunque contempló el partido desde el banco.

"Leo tiene una inflamación en el aductor, lo llevamos día a día y queremos que evolucione de manera adecuada", afirmó el entrenador en rueda de prensa.

"Hermos recogido el cariño de toda la gente y entendemos la decepción del público que llenó el estadio por las ausencias de Leo (Messi) y de Luis (Suárez). ESta decisión fue tomada junto con el cuerpo médico; corríamos mucho riesgo de agravar sus lesiones y por eso no pudieron ser de la partida", explicó.

Y añadió: "Pedimos disculpas y ojalá puedan entender que si hubiéramos tenido alguna chance de que jugaran un rato lo habríamos hecho, pero corríamos serios riesgos".

Al ahondar en los diagnósticos, el Tata señaló que "Leo está con una inflamación en el aductor, hemos tenido imágenes que le tomamos en Arabia. Lo llevamos día a día pero siempre tenemos la expectativa de que pueda evolucionar de la manera adecuada. Tenemos la obligación de mirar el comienzo de la liga nuestra. Por eso los médicos nos manifestaron que era muy riesgoso que jugara hoy".

El sábado, Messi había participado junto con sus compañeros de un multitudinario entrenamiento que congregó a 40 mil personas: "Salió al campo de juego e hizo trotes livianos. Prbamos en el hotel durante esta mañana par ver si era prudente o no que jugara. No comunicamos la decisión porque no teníamos la certeza de que esto iba a ser así hasta hoy".

Por último, remarcó que "entendemos que la pretemporada son partidos de preparación para encontrar nuestra mejor forma de cara a la liga. Es cierto que no habíamos podido ganar y hoy lo hicimos, pero lo más importante empieza el 21 de febrero".