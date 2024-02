Rafaela fue un infierno y los cortes de luz se multiplicaron en toda la ciudad

Insoportable este sábado desde el punto de vista climático en gran parte de la Argentina, Rafaela incluida, donde la temperatura ascendió hasta los 41 grados pero la Sensación Térmica fue más allá al trepar hasta los 44°C. ¿Un infierno? ¿Una caldera? ¿Un horno? Sí, la ciudad fue todo eso y al horario de la siesta las calles estaban desiertas. ¿Quién se animaría a desafiar al sol, al cemento hirviente y a un aire que quemaba?

Pero el elevado consumo de energía de los equipos de climatización hizo colapsar la estructura de la EPE, que pasado el mediodía se tradujo en múltiples cortes del servicio porque explotaban los distribuidores y transformadores. Los usuarios preguntaban por grupos de WhatSapp donde también estallaban, pero de bronca.

Un rato largo después de que circulen los reclamos entre amigos, compañeros y vecinos de wsp, la Sucursal Rafaela de la EPE informó pasadas las 15 horas que salió de servicio la subestación transformadora de Bella Italia por rotura de aislador de media tensión e incendio de pastizales. "Se trabaja en la normalización de las instalaciones. Afecta el suministro eléctrico en la localidad de Bella Italia", agregó.

Una hora después señaló "que se sacó fuera de servicio distribuidor Brasil para arreglar base de media tensión en subestación de calles Lavalle y Brasil", lo que dejó sin suministro eléctrico a los barrios Alberdi, Villa Dominga, 30 de Octubre, 9 de Julio y G. Lehmann.

A las 17:24 hs., desde la EPE señalaron que se había "normalizado el distribuidor Brasil" pero que en ese momento se trabajaba "en el recambio de dos transformadores quemados en Estrada entre Córdoba y Melvin Jones (barrio Fátima) y en Los Jacarandaes y Av. Los Álamos".

Alrededor de las 19 hs. salió de servicio el "distribuidor Santa Fe Este, afectando el suministro eléctrico en barrios Sarmiento, Villa Rosas, Villa del Parque y Belgrano" en tanto que aclaró que se "recorren las instalaciones para localizar la falla".

"También se encuentran fuera de servicio distribuidores 7 y 8 de 33 kV afectando barrio 2 de abril de Rafaela y las localidades de Bella Italia y Aurelia", informó casi simultáneamente.

Pasadas las 20 hs. se normalizó el funcionamiento del distribuidor Santa Fe Este aunque en ese momento quedaba "fuera de servicio un cabina en el loteo Jockey Club". Y después de las 20.30 se indicó que se había reparado los distribuidores y 8 ubicados en la esquina de Marchini y Beltramino (en el predio de fútbol amateur El Potrero se habían asustado del ruido que causó la explosión alrededor de las 19 hs).

Aguas Santafesinas también admitió dificultades para brindar un normal abastecimiento de agua potable. "Puede registrarse baja presión del agua potable por fallas en la provisión de energía en dos estaciones de rebombeo de los acueductos. En Bella Italia operamos con grupo de generación propio. En Angélica está trabajando @epeoficial por el acueducto Desvío Arijón", precisó la empresa en X (ex Twitter) pasadas las 19 hs..

Anoche, a las 21 hs., la temperatura era de 32,7° según el SMN.

A lo largo del sábado, hubo alertas de incendios en distintos sectores de la ciudad. Observar el horizonte desde un edificio permitía detectar columnas de humo en todas direcciones. En la Autopista de la 34, entre Angélica y Susana, se prendió fuego un vehículo que fue consumido en su totalidad por las llamas. Uno de los dos ocupantes sufrió heridas de consideración.

Así fue el primer sábado de febrero en Rafaela, en el fin de semana previo al Carnaval. Mientras tanto, los equipos de fútbol de más de 40 y 50 años que debían disputar partidos ayer por la tarde desde las 16 o 17 horas debatían si presentarse o no a jugar. Más de uno dio el paso hacia atrás para cuidar la salud, tal como sugieren las áreas sanitarias de los gobiernos municipal, provincial y nacional.



ALERTA EN TODO EL PAÍS

La ola de calor extremo no da tregua y siguió ayer afectando a casi todo el país y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para sus alertas por altas temperaturas para la Ciudad de Buenos Aires y zonas de casi todo el territorio argentino, a excepción de tres provincias patagónicas.

De esta manera, ayer regía un alerta amarillo zonas de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y el resto de las provincias a excepción de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En tanto, subía a alerta rojo para la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y zonas de casi toda la provincia de Buenos Aires, y regiones de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Salta.

En este marco, el SMN explicó en detalle cada nivel de alerta por temperaturas extremas.

-Alerta amarilla: establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN. Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

-Alerta naranja: este aviso implica un efecto moderado a alto en la salud, por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

-Alerta roja: la advertencia de nivel rojo significa que el calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.



RECOMENDACIONES ANTE

TEMPERATURAS EXTREMAS

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud:

-Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

-No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

-Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

-Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

-Evitar comidas muy abundantes.

-Ingerir verduras y frutas.

-Reducir la actividad física.

-Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

-Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

-Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Por último, el SMN explicó que un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.