Gimnasia bajó a Independiente

Independiente cayó 1-0 ante Gimnasia en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, en el inicio de la tercera fecha de la Copa de la Liga.

El Rojo de Carlos Tevez, con puntaje ideal en el comienzo, se topó con un gol de Rodrigo Saravia a los 27 minutos de juego y no encontró respuestas para la reacción.

Sergio Agüero fue el invitado de lujo en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y presenció el encuentro en uno de los palcos junto a su hijo.

En el complemento Gimnasia pudo haberlo liquidado en algún contragolpe, pero no estuvo certero en la definición.

Independiente terminó con diez jugadores por la expulsión del juvenil Javier Ruiz, a través de la intervención del VAR.

Gabriel Ávalos tuvo la última clara del Rojo y estrelló un cabezazo al travesaño sobre el epílogo del partido. El delantero paraguayo aún no pudo anotar con la camiseta del equipo de Avellaneda.

Independiente abrirá la cuarta fecha de la Copa de la Liga el próximo jueves en el Tomás A. Ducó ante Huracán.

Por su parte, Gimnasia buscará seguir con su pleno de victorias fuera de La Plata cuando le toque visitar un día más tarde a Vélez en el Estadio José Amalfitani.



TALLERES GOLEÓ A CENTRAL. Talleres aplastó 4-1 a Rosario Central en el Mario Alberto Kempes, en la continuidad de la tercera fecha de la Copa de la Liga. Rubén Botta, Ramón Sosa, Matías Catalán y Juan Rodríguez anotaron en el recital del equipo de Walter Ribonetto. Maximiliano Lovera -de penal- convirtió para el último campeón de la Copa de la Liga, que tuvo un comienzo sin victorias. La T sumó su segunda victoria consecutiva y se subió a la cima de la Zona A junto a Independiente, Gimnasia e Independiente Rivadavia.

En otro juego, Independiente Rivadavia superó 2-0 a Huracán. Arce y Bianchi los goles de la Lepra mendocina.