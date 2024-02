River recibe a Vélez

River Plate, con un rendimiento irregular en el inicio de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), recibirá este domingo a Vélez Sarsfield, en la continuidad de la tercera fecha de la zona A.

El partido se jugará desde las 19.15, en el estadio Más Monumental, con arbitraje de Facundo Tello en el campo y de Nicolás Lamolina en el VAR, y transmisión de ESPN Premium.

River suma cuatro puntos en el inicio del campeonato tras una victoria sobre Barracas Central (2-0), de visitante, y un empate como local con Argentinos Juniors (1-1).

En cambio, Vélez llegará con uno por la igualdad inicial con Barracas Central (1-1) y la caída posterior con Independiente (1-0).



OTROS PARTIDOS. HOY: 17.00hs Riestra vs Barracas Central, 21.30hs Newell's vs Belgrano, 21.30hs Platense vs Central Córdoba. LUNES: 17.30hs Godoy Cruz vs Lanús, 18hs San Lorenzo vs Unión, 19.45hs Tigre vs Boca, 21.30hs Estudiantes vs Racing, 22hs Banfield vs Instituto. MARTES: 19hs Sarmiento vs Defensa y Justicia, 21hs Atlético Tucumán vs Argentinos.



Las posibles formaciones:



River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro, Ignacio ‘Nacho’ Fernández; Franco Mastantuono, Esequiel Barco y Miguel Borja.



Vélez: Tomás Marchiori; Leonardo Jara, Emanuel Mammana, Valentín Gomez, Elías Gómez; Santiago Cáseres, José Florentín; Matías Pellegrini, Claudio Aquino, Lenny Lobato y Braian Romero.