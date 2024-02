Colón debutó con un triunfo

Diez años después, Colón volvió a jugar en la Primera Nacional recibiendo anoche a Defensores Unidos de Zárate (CADU), iniciando un largo camino que tiene como único objetivo a fines de este 2024, retornar a Primera División. Se impuso por los goles de Ignacio Lago y Axel Rodríguez; empató transitoriamente Matías Nizzo.

Dentro de un primer tiempo muy parejo, Colón terminó sacando la diferencia por un grosero error del lateral Juan Cruz Ponce de León y la definición cruzada del exAtlético de Rafaela, Nacho Lago para que, a los 40 minutos del primer tiempo, abriera el marcador.

Hasta allí el partido había sido parejo y Defensores Unidos había dispuesto de dos chances para convertir. En la primera de ellas Javier Velázquez remató desviado luego de que le bajaran el balón y, en la segunda, Brian Guerra, de frente al arco y dentro del área chica, le dio desviado luego de que Facundo Castets no llegara a cerrar.

Colón inició el segundo tiempo dando la sensación de que podía liquidar el encuentro pero no definió en alguna aproximación y a los 14 minutos, Defensores Unidos llegó al empate por intermedio de Matías Nizzo quien, de cabeza, anticipó en el primer palo y acomodó la pelota en el segundo pese a la estirada de Vicentini.

Colón sintió el impacto e Iván Delfino comenzó a mover el banco; ingresó Christian Bernardi, quien volvió a jugar de manera profesional después de más de un año. Y fue fundamental su ingreso, ya que generó el penal con el que Colón terminó pagando lo fabricó el volante cordobés lo sancionó Andrés Gariano y lo sentenció Alex Rodriguez para poner el 2 a 1.



Las formaciones:



Colón: Manuel Vicentini; Julián Navas, Hernán Lópes, Paolo Goltz, Facundo Castet; Federico Jourdan, Sebastián Prediger, Nicolás Talpone, Ignacio Lago; Brian Guille y Javier Toledo. DT: Iván Delfino.



Defensores Unidos: Fabricio Henricot; Juan Cruz Ponce de León, Matías Contreras, Damián Zadel, Luis Olivera; Brian Guerra, Nicolás Cavagnero, Matías Nizzo y Jonathan Suárez Cortes; Franco Lonardi y Javier Velázquez. DT: Santiago Davio.



Goles: PT 39' Ignacio Lago (C); ST 13 Matías Nizzo (DU) y ST 24' Axel Rodríguez, de penal (C).



Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Brigadier López.