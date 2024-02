Fue tercero en la serie José Luis Costamagna

El autódromo de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay está recibiendo en un fin de semana agobiante a la primera fecha del campeonato argentino de Turismo Pista.

Luego de iniciarse la actividad el viernes con dos sesiones de entrenamientos y la primera clasificación, la Clase 2 llevó a cabo este sábado la segunda tanca cronometrada y sus tres series.

El susanense José Luis Costamagna se ubicó en el tercer lugar en su respectivo parcial, mientras que el rafaelino Ricardo Saracco (ambos con VW Up) finalizó 12° en su serie, de acuerdo con estos resultados:

Primera serie: 1° Joaquín Melo (Ford Ka), en 8m37s253, a un promedio de 148,906 Km/h; 2° Francisco Calo (VW Up) a 1s777; 3° Fernando Iglesias (Corsa) a 2s071; 4° Stefano Isoldi (VW Up) a 2s798; 5° Lucas Garro (VW Up) a 3s512 y 6° Facundo Ríos (VW Up) a 5s100.

Segunda serie: 1° Alan Buchholz (VW Up), en 8m37s670, a un promedio de 178,543 Km/h; 2° Andrés Cicarelli (VW Up) a 2s249; 3° José Luis Costamagna (VW Up) a 5s462; 4° Pablo Bázquez (Ford Ka) a 6s059; 5° Gonzalo Alcaine (VW Up) a 6s296 y 6° Marcos Konjuh (VW Up) a 10s113.

Tercera serie: 1° Lucas Bayala (VW Up), en 8m39s836, a un promedio de 148,166 Km/h; 2° Agustín Gajate (Celta) a 847 milésimas; 3° Yair Etcheveste (Corsa) a 850; 4° Franco Nazzi (VW Up) a 1s075; 5° Nazareno Iglesias (Fiat Way) a 2s493... 12° Ricardo Saracco (VW Up) a 27s252.

Cronograma: este domingo finalizará la actividad en los siguientes horarios: a las 09:40, 10:05 y 10:30 series Clase 3 (6 vueltas); a las 11:35 final Clase 1 (13 vueltas o 25 minutos); a las 12:15 final Clase 2 (15 vueltas o 35 minutos) y a las 13:10 final Clase 3 (15 vueltas o 35 minutos).