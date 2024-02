TC: vendría el 7 de julio a Rafaela

Por Víctor Hugo Fux



"Rafaela no puede faltar en el calendario del Turismo Carretera", sostuvo un colega de un influyente medio porteño cuando le pregunté sobre la posibilidad de tener una fecha de la categoría en la temporada 2024.

Ahora, parecen estar dadas las condiciones para que ello ocurra este año, reiterándose de esa manera la experiencia que se viene concretando desde hace varios años -con muy pocas excepciones- en el autódromo "Ciudad de Rafaela".

Por diferentes circunstancias, el trazado del Club Atlético es uno de los más importantes que presenta nuestro país. Ni siquiera es necesario hacer referencia a su historia, porque es ampliamente conocida. Tampoco hace falta agregar todo lo que representa para los directos protagonistas del espectáculo, por cuando los pilotos siempre expresan su voluntad de correr en el veloz escenario de esta ciudad.

Si a estos conceptos se agrega un dato que no es menor para la entidad fiscalizadora como el del excepcional poder de convocatoria que lo ubica como uno de los más taquilleros entre sus pares, todo cierra a la hora de establecer un orden de prioridades al momento de otorgarse las fechas.

Rafaela, por todos los motivos enumerados, se transformó en una cita obligada para el Turismo Carretera, a tal punto que en la temporada anterior, la ACTC le otorgó dos fechas al Club Atlético.

La primera, en el marco de la Etapa Regular, con victoria para Santiago Mangoni (Chevrolet) y la segunda, ya en cumplimiento del Play Off, con triunfo de Mariano Werner (Ford), el entrerriano que con ese resultado dio un paso firme en su camino hacia la obtención de su tercera corona.

Respecto de la fecha de este año, sería la octava de la Etapa Regular y se estaría realizando el 7 de julio, aunque vale la pena señalar que todavía no existe una comunicación oficial de la entidad con sede en el barrio porteño de Caballito.

Siempre en el terreno de las alternativas que se están manejando, Rafaela tendría su lugar en el precalendario, que volverá a tener 15 carreras, la primera ya definida, el próximo 25 de febrero en el autódromo santacruceño de El Calafate.

Otros escenarios, además de Rafaela, que ya tendrían sus plazas garantizadas, serían los de Toay (La Pampa) el 28 de abril; Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) el 12 de mayo; El Villicum (San Juan) el 28 de julio; Buenos Aires el 18 de agosto; San Luis el 15 de septiembre; San Nicolás (Buenos Aires) el 29 de septiembre; Paraná (Entre Ríos) el 20 de octubre; nuevamente Toay (La Pampa) y La Pampa (Buenos Aires) el 1 de diciembre.



LAS DOS DE 2023

El TC se presentó dos veces en Rafaela en la temporada 2023 con estos resultados en las finales:

11 de junio: 1° Santiago Mangoni (Chevrolet), en 36m36s214, a un promedio de 194,243 Km/h; 2° Valentín Aguirre (Dodge) a 797 milésimas; 3° Matías Rossi (Toyota) a 7s066; 4° Mariano Werner (Ford) a 7s956 y 5° Christian Ledesma (Chevrolet) a 23s569.

29 de octubre: 1° Mariano Werner (Ford), en 44m35s800, a un promedio de 159,429 Km/h; 2° Santiago Mangoni (Chevrolet) a 2s052; 3° Agustín Canapino (Chevrolet) a 2s309; 4° Juan José Ebarlín (Chevrolet) a 3s387 y 5° Jonatan Castellano (Dodge) a 3s946.