CRAR desafió al calor en el inicio de la pretemporada

Para conseguir los grandes objetivos son necesarios grandes sacrificios. Esta frase ya se puso en práctica en el primer día de comienzo de los entrenamientos rumbo al TRL 2024 por parte del Círculo Rafaelino de Rugby, ya que el inicio del nuevo ciclo de los Heads Coachs Nicolás Gutiérrez y Ernesto Algaba se dio en la jornada más calurosa del verano rafaelino, con una sensación térmica superior a los 40 grados.

No obstante, más de cincuenta jugadores del plantel superior (aun hay varios de vacaciones o en recuperación de lesiones) asistieron al inicio de una nueva ilusión para el Verde, que este año afrontará nuevamente el certamen de segunda división del Torneo Regional del Litoral con la expectativa de poder ascender y quizás algo más, como se lo propuso el nuevo cuerpo técnico, a partir de una modificación en el formato de disputa para el salto de categoría.

Antes de comenzar la primera charla junto a los jugadores y demás integrantes del staff técnico, Gutiérrez y Algaba nos dejaron algunas sensaciones de este momento.

"Tenemos muchas expectativas de tener un buen comienzo. Contamos con cinco semanas de trabajo hasta el arranque del torneo, no tenemos planificados amistosos, porque el 16 de marzo viajamos a Rufino con el inicio oficial (frente a Pampas) y son 18 partidos, que son muchos, por eso decidimos arrancar este año un poco más tarde", explicó Nicolás.

Por su parte, el "Negro" puntualizó que "arrancamos el año apuntando a estar siempre en lo más alto, hemos siempre sido protagonistas en los últimos años asi que no esperamos menos que eso. El compromiso del grupo está, las herramientas se las vamos a brindar por parte de todo el staff, que es bastante amplio, asi que se les va a dar lo mejor para aspirar a los mejores objetivos".



NUEVO FORMATO

En cuanto a los desafíos a intentar cumplir en 2024, Gutiérrez mencionó que "los dividimos en dos partes, pero el de máxima está en la primera etapa, que va a depender del esfuerzo que le pongamos como staff y equipo, la idea es apuntar a lo mas alto, tratar de estar entre los primeros cuatro, de esos cuatro entran los dos primeros que se cruzan en semifinal y final con los dos últimos del torneo A, y el ganador queda para una plaza en el Interior B y eso ya te da el ascenso directo. Si no quedamos entre esos dos primeros de nuestro torneo, luego tenemos otra chance en la Reclasificación".



TODO EL STAFF

Head Coachs: Nicolás Gutierrez y Ernesto Algaba.

Entrenadores, Reserva: Daniel Fuglini y Carlos Strickler. Pre Reserva: Cristian Cinalli y Diego Rosetti. Asistente y estadísticas: Orlando Long.

Preparador físico: Ariel Magallanes. Coordinador preparación física: José Jacquat.

Kinesiólogo: Matias Campitelli. Quiropráctico: Gastón Guerrero. Nutricionista: Juliana Selvaggi.

Managers: Elías Insaurralde, Luis Bertoni, Mario Rossini y Silvit Yori.

Colaboradores: Jorge Martinez, Mario Seen, Juan Imwinkelried, Antonio Monroig.

Por otra parte, cabe mencionar que en la tarde del sábado también comenzó la pretemporada de las divisiones juveniles (M14 a M19) que afrontarán una nueva temporada del torneo Dos Orillas.