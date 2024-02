Ben Hur quiere ser el mejor de la Región ante su gente y sacar pasaje a la gran final

Un partido donde no hay margen para el error. Ben Hur irá este domingo por la clasificación a la gran final por el ascenso al Federal A, pero no será un trámite sencillo ni mucho menos. Enfrente tendrá a Colón de San Justo, que hace una semana en su reducto con un polémico penal convertido por Zilli se quedó con la diferencia mínima que empezará a hacer valer desde las 20 en el "Néstor Zenklusen". Hoy el arbitraje estará a cargo de Matías Billone Carpio, también cordobés como aconteció hace una semana con Jonatan Correa.

El Lobo afrontará una situación inédita en el actual torneo, ya que nunca antes tuvo que lidiar con tener que revertir una serie para seguir en carrera. Quizás la situación más comprometida la tuvo en el cierre de la primera fase, cuando encaró la última fecha sabiendo que no dependía de sí mismo para avanzar, aunque luego lo logró sin mayores problemas.

El equipo dirigido por Gustavo Barraza tiene desde lo futbolístico un rendimiento que genera expectativa en su público, que hoy seguramente ofrecerá la mejor concurrencia del torneo para alentar a sus colores. Habrá que ver cómo incide lo que proponga Colón y la propia necesidad del elenco benhurense para ver si puede repetir lo mostrado, por ejemplo, en la revancha ante Aprendices Casildenses.

Un aspecto fundamental en el que debe mejorar la BH es en la eficacia. En San Justo tuvo tres o cuatro chances claras, al margen del gol mal anulado a Joaquín Molina, que no pudo aprovechar. Si puede ser contundente, se le facilitará el camino para llegar al gran duelo por el ascenso del 11 de febrero.



POSIBLES CAMBIOS

El Lobo espera contar en este partido con el retorno de algunos futbolistas que fueron titulares en otros momentos del torneo y por distintas lesiones no estuvieron en San Justo. No llegaría el lateral izquierdo Ramiro Contrera, mientras que el volante Cristian Barco y el delantero Martín Rodriguez serán aguardados hasta último momento, aunque este último iría al banco de suplentes teniendo en cuenta el regreso la semana pasada de Joaquín Molina.

Colón de San Justo también tendría alguna modificación, ya que el defensor Guido Rances está en condiciones de reaparecer, al igual que el volante Matías Fantín.

Recordemos que en caso de triunfo de Ben Hur por un gol habrá tiros desde el punto del penal, mientras que si gana por mayor diferencia logrará la clasificación. Con el empate o un triunfo visitante, avanzará el elenco dirigido por Mauricio Chiementín.

El ganador de la Región Litoral Sur enfrentará en la final por el ascenso al Federal A (partido único en cancha neutral) al vencedor de la Región Patagónica entre Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia (0) vs. Dep. Rincón de los Sauces de Neuquén (2), que juegan hoy a las 19 en la ciudad chubutense.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: "Néstor Zenklusen".

Arbitro: Matías Billone Carpio. Asistentes: Lucas Coltro y Fabrizio Lipari. Cuarto árbitro: Leandro Dominguez.

Horario: 20.00.

Ben Hur: Gonzalo González; José Alberto, Luciano Cura, Pablo Moreyra y Lucas Carrizo; Juan Bessone, Leandro Sola, Joaquín Castellano; Gastón Comas y Cristian Barco o Diego López; Joaquín Molina. DT: Gustavo Barraza.

Colón de San Justo: Gonzalo Chavez; Mauricio Del Giúdice, Agustin Albano, Tomás Baroni y Guido Rances; Matias Fantin, Exequiel Gómez, Maximiliano Melgratti y Osvaldo Arroyo; Leandro Bertola y Cristian Zilli. DT: Mauricio Chiementín.